S&P 500: на пороге ключевых событий сентября

Хотя основное решение сегодняшнего заседания ФРС, казалось бы, было известно еще вчера, это не отменило связанной с ним неопределенности. Согласно данным CME, подразумеваемая срочным рынком вероятность того, что ставка сохранится на прежнем уровне (5,25-5,5%), колебалась в районе 99%. Но риторика ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла имела шансы оказаться неожиданной, а главное – появились новые факторы, вносящие хаос в прогнозы.

Решение уравнения, над которым бьется регулятор, должно включать устойчивое снижение инфляции, обеспеченное высокими ставками, но при этом те должны не сильно повредить ВВП. Оптимальной считается «мягкая посадка» – возвращение к таргету по темпу роста потребительских цен (2%) без сваливания экономики в рецессию.

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На это в последнее время и рассчитывал рынок, хотя, исходя из исторического опыта самой ФРС, сомнения в исполнимости такого сценария выглядят достаточно обосновано. В том числе и потому что переменные в уравнении, решаемом денежными властями, влияют друг на друга – и не всегда напрямую.

Вчера об этом напомнила рынку нефть, взлетевшая до новых максимумов с начала ноября: $95,94 за баррель Brent и $92,41 – за WTI. Рост цен на энергоносители одновременно повышает инфляцию и сдерживает экономику. Ужесточение денежно-кредитной политики в таких условиях меньше бьет по темпу роста потребительских цен и сильнее – по ВВП.

Снижение ставок тоже не вариант. Это, с одной стороны, ведет к проблемам с инфляцией, а с другой, улучшив ситуацию в экономике, только подстегнет рост нефтяных цен. В том же направлении будет действовать и вероятное в таких условиях ослабление доллара. С подобным США уже сталкивались – повторения ФРС не желает.

И вчера Bloomberg просто не мог не сообщить рынку, что рост цен на нефть – проблема для сценария «мягкой посадки». Он напомнил, что подорожание энергоносителей сыграло свою роль, когда США погружались в рецессию в 1970-х, 1980-х и начале 1990-х годов.

Вероятно, сейчас такая угроза приведет не к той же реакции, что полвека назад, когда ФРС быстро снижала ставки. Скорее, наоборот. А значит такой же инфляции, как в 1970-х – начале 1980-х, может и не быть. Но экономический спад сейчас способен оказаться глубже.

Сильные данные с рынка труда долгое время позволяли ФРС не беспокоиться о потребителях, но теперь картина начинает меняться. При этом, по данным ФРБ Сан-Франциско, избыточные сбережения домохозяйств, накопленные во время пандемии, будут исчерпаны уже в этом квартале. Возобновление выплат по студенческим кредитам в октябре тоже ограничит расходы.

Вчера свежие данные показали, что строительство новых домов в США упало до самого низкого уровня с июня 2020 года. Это подчеркивает снижение доступности жилья.

«Резкий спад вызывает беспокойство, поскольку жилищное строительство было одним из столпов экономики, которая держалась намного лучше, чем ожидалось, - цитировал вчера Bloomberg директора по инвестициям Independent Advisor Alliance Криса Заккарелли. – Если окажется, что это первая трещина в пуленепробиваемом потребителе, то нарратив об экономике, невосприимчивой к быстрому повышению процентных ставок, может измениться на экономику, которая уязвима и подвержена рецессии».

Есть и другие факторы, действующие в том же направлении. Уже в конце этой недели имеет шансы разрастись забастовка на заводах General Motors, Stellantis и Ford – достичь соглашения пока не удается. Если встанет тройка ведущих автопроизводителей США со всеми их контрагентами, поставщиками и потребителями, то удар по ВВП будет заметным.

Еще одно потрясение – приостановка работы правительства с начала октября из-за несогласованности финансирования. Если демократы и республиканцы не договорятся, что очень вероятно, это тоже грозит потерей темпов роста. Все-таки остановится заметная часть государственной машины. Это затруднит работу ФРС не только в плане удара по ВВП, но и из-за неизбежных сбоев в сборе статистики.

Неудивительно, что казначейские облигации США вчера шли вниз, а их доходность, соответственно, вверх. У 5- и 10-летних бумаг она вышла на максимумы с 2007 года. Снижались и фондовые индексы.

И только к вечеру, когда цены на нефть резко откатились от многомесячных максимумов, даже уйдя в минус, акции не менее мощно отскочили от минимумов дня. Но все равно основные индексы США так и не смогли выйти из «красной зоны»: Dow Jones Industrial Average потерял 0,31%, S&P 500 – 0,22%, а Nasdaq Composite – 0,23%.

«Если мы не увидим значимого экономического спада, инфляция, скорее всего, будет падать медленно и нелинейно, – говорила вчера Bloomberg портфельный стратег New York Life Investments Лорен Гудвин. – Другими словами, чтобы ФРC снизила ставки следующим летом, как ожидает рынок облигаций, необходима рецессия».

