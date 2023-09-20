Более 178 га бывших промзон реорганизуют на севере Москвы

Более 178 га бывших промышленных зон реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ) в Северном административном округе Москвы. Их редевелопментом активно занимаются инвесторы и владельцы недвижимости, расположенной на этих территориях, сообщил 20 сентября исполняющий обязанности заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На севере столицы инвесторы и правообладатели реализуют 9 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 178 га, где планируется построить более 3,8 млн кв м недвижимости. Объем инвестиций в развитие проектов может составить более 347 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — свыше 15 млрд», — рассказал Владимир Ефимов. Кроме того, после реорганизации площадок будет создано не менее 41 тыс рабочих мест.

Напомним, программа КРТ создана для того, чтобы вовлечь в хозяйственный оборот земли столицы, которые заброшены или используются неэффективно. В рамках редевелопмента на них строят жилые кварталы, а также необходимую для жизни инфраструктуру. В числе таких территорий — участки бывших промышленных зон «Коровино», «Братцево», «Автомоторная», «Вагоноремонт» и «Дегунино-Лихоборы», а также территории в Дмитровском проезде и на улице Новая Ипатовка.

«На месте недостроенных зданий, пустырей, складов и других устаревших объектов предусмотрено возведение более 2,2 млн кв м жилья. Также планируется строительство свыше 1,6 млн кв м промышленных и общественно-деловых объектов. Так, здесь появится 7 детских садов для более чем 1,6 тыс воспитанников и столько же школ для 3,7 тыс учеников, 6 физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 медицинских учреждения, а также высокотехнологичные производства, технопарки, отделения банков, кафе и магазины», — дополнил исполняющий обязанности министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего на данный момент в Москве, по официальным данным, на разных стадиях реализации 188 проект КРТ общей площадью около 2,45 тыс га.