Reuters: вместе с ценами на нефть в сентябре резко выросли доходы России

Аналитики агентства Reuters подсчитали, что в сентябре доходы России от продажи нефти и газа могут составить 7,6 млрд долларов. Это значит, что торговля российскими энергоносителями после более чем годичного спада пошла в гору. Достаточно сказать, что если расчеты верны, то доходы в первый осенний месяц превысят доходы в последний летний месяц (6,6 млрд долларов) на 15%. Это также на 7% больше и в годовом выражении: в сентябре 2022 года доходы от продажи российских нефти и газа составили 7,1 млрд долларов.

Конечно, столь существенный рост доходов частично объясняется ростом цен на «черное золото» после того, как Россия и Саудовская Аравия продлили действие ограничений на добычу нефти до конца 2023 года. В результате цена барреля нефти марки Urals, главной марки российской нефти, идущей на экспорт, выросла в августе до 74 долларов, что значительно больше июльской цены (60 долларов за баррель). Скачок цен позволил суммарному доходу России от продажи нефти вырасти, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), на 1,8 млрд долларов до 17,2 млрд долларов.