Китайская Sinopec купила для предстоящей зимы уже более 30 грузов сжиженного газа

Sinopec Corp купила в преддверии зимы на тендере с поставками с октября 2023 по конец 2024 года свыше 30 грузов сжиженного газа (СПГ). Результаты тендера превысили планы китайского энергетического гиганта, который первоначально собирался приобрести 25 грузов. В Sinopec, похоже, решили воспользоваться относительно низкими ценами на газ - 13 долларов за миллион британских термических единиц (456 долларов за тысячу кубов). Китайская компания купила больше газа еще и для того, чтобы возместить газ, который обещала поставить, но не поставила американская компания Venture Global.

Эта крупная покупка показывает, что относительно, конечно, невысокий спрос на газ в Китае начал расти. Сделка заключена на условиях поставки с судна, т.е. поставщик должен поставить газ в распоряжение Sinopec на борт газовоза в согласованном порту назначения, но китайцы сами заплатят пошлины. Поставки согласно контрактам будут осуществляться в Китай, Японию, Южную Корею и на Тайвань. Треть грузов (11) предназначена для поставок в КНР до конца текущего года.