Китайская Sinopec купила для предстоящей зимы уже более 30 грузов сжиженного газа

Sinopec Corp купила в преддверии зимы на тендере с поставками с октября 2023 по конец 2024 года свыше 30 грузов сжиженного газа (СПГ). Результаты тендера превысили планы китайского энергетического гиганта, который первоначально собирался приобрести 25 грузов. В Sinopec, похоже, решили воспользоваться относительно низкими ценами на газ - 13 долларов за миллион британских термических единиц (456 долларов за тысячу кубов). Китайская компания купила больше газа еще и для того, чтобы возместить газ, который обещала поставить, но не поставила американская компания Venture Global.
Эта крупная покупка показывает, что относительно, конечно, невысокий спрос на газ в Китае начал расти. Сделка заключена на условиях поставки с судна, т.е. поставщик должен поставить газ в распоряжение Sinopec на борт газовоза в согласованном порту назначения, но китайцы сами заплатят пошлины. Поставки согласно контрактам будут осуществляться в Китай, Японию, Южную Корею и на Тайвань. Треть грузов (11) предназначена для поставок в КНР до конца текущего года.
По словам представителя Sinopec, сделка самая обычная для этого времени года. Он, кстати, отказался отвечать на вопрос, почему сорвал поставки американский поставщик. Китайская энергетическая компания подписала с Venture Global в конце 2021 года трехлетний контракт на поставку миллиона тонн СПГ в год с терминала Calcasieu Pass в Луизиане. Контракт начал действовать в марте этого года.
Venture Global, похоже, не выполнила обязательства не только перед Sinopec. Сейчас в самом разгаре рассмотрение иска к этому американскому экспортеру от Shell и BP, которым американцы тоже сорвали поставки.
В нынешнем контракте участвуют более 10 поставщиков сжиженного газа, включая такие крупные компании, как Vitol, Glencore, Shell, BP, ADNOC, а также китайскую компанию PetroChina International.
Эксперты объясняют солидный размер покупки еще и желанием китайского нефтегазового гиганта вернуть потерянную в этом году из-за вялых покупок долю рынка. Ее заняли китайские конкуренты PetroChina и CNOOC.
В прошлом году из-за пандемических локдаунов спрос на газ в Поднебесной снизился почти на 20%. В результате Япония вернула себе статус главного импортера сжиженного газа в мире. В этом году, по прогнозу консалтинговой компании SIA Energy, спрос на газ в Китае вырастет на 7,4%.
«Мы ожидаем продолжение структурного роста спроса»,- приводит Reuters слова На Миня из Energy Aspects. Он, кстати, прогнозирует, что китайская промышленность несмотря на многочисленные вызовы и проблемы вернется к росту уже в этом году.
Трейдеры и аналитики полагают, что Пекин рассчитывает удовлетворить 7-процентный рост спроса за счет увеличения внутренней добычи природного газа, увеличения импорта трубного газа из России и стран Центральной Азии, а также долгосрочных контрактов на поставки сжиженного газа.