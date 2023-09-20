Глава Севастополя рассказал об отражении ракетной атаки на город

Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку на Севастополь.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«По уточненной информации, наши службы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. Сейчас в городе все спокойно», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор информировал о сбитых БПЛА и возгорании травы от рухнувших обломков аппаратов.

На минувшей неделе два российских корабля получили повреждения в результате попадания крылатых ракет ВСУ по судоремонтному заводу в Севастополе. В Минобороны уточнили, что средствами ПВО были сбиты семь крылатых ракет противника. Поврежденные корабли будут восстановлены и продолжат боевую службу, заявили в оборонном ведомстве.