Госдума решила контролировать работу Минэнерго до окончания уборочной и посевной

О том, что первый в осенней сессии Госдумы «правительственный час», назначенный на 20 сентября, окажется жарким, нетрудно было догадаться до его начала, и причин тому несколько.

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Во-первых, парламентарии по согласию с исполнительной властью изменили формат мероприятия. Как рассказал председатель комитета ГД по контролю Олег Морозов, теперь депутаты будут вызывать на правительственный час министров сами, в зависимости от того, какая тема им кажется наиболее актуальной. До сих пор главы министерств приходили по графику, который утверждался перед сессией.

Ну а во-вторых, на первом же пленарном заседании после каникул, которое прошло во-вторник, 19 сентября, лидер КПРФ Геннадий Зюганов забил тревогу: в разгар уборочной и посевной озимых подскочили цены на топливо в аграрных регионах (по разным оценкам, дизельное топливо подорожало в диапазоне от 25 до 40% в зависимости от субъекта Федерации). И в итоге, «правчас» решили назначить прямо на следующий же день после стартовой пленарки.

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В среду в Охотный ряд были приглашены министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, представители Минэнерго, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы, Счетной палаты и других ведомств.

«Правительственный час» поставили первым пунктом повестки дня, что тоже бывает не так часто. Перед началом заседания депутаты не стеснялись в выражениях, подходя к прессе.

К примеру, первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов на повышенных интонациях эмоционально сказал: «Как могло случиться, что в разгар уборочной кампании сельскохозяйственная техника осталась либо совсем без топлива, либо располагает десятками процентов от необходимого запаса? В данном случае можно было бы поставить вопрос даже и о вредительстве, и о предательстве – ведь это то же самое, что оставить без топлива армию, которая сражается».

Спокойствие министра

Дмитрий Патрушев, несмотря ни на что, поднимаясь на трибуну, выглядел абсолютно спокойным. Он словно бы предугадывал, что непосредственно к вверенному ему Минсельхозу претензий у депутатов будет меньше всего, и отыграются они на ком-то другом. Так в итоге и вышло.

Министр начал с приятных цифр. Доходы России от экспорта агропродукции, несмотря на санкции, побили все рекорды – 41,6 млрд долларов, и впервые в истории нашей страны заняли второе место после прибылей от продажи углеводородов. Агропром опередил в этом отношении металлургию, угольную отрасль и химпром.

В текущем году урожай, несмотря на проблемы с водоснабжением в Крыму и Херсонской области, выше, чем в прошлом. Зерна уже собрано более 123 млн тонн при плане 130 млн тонн, но уборочная продолжается и план будет существенно перевыполнен.

Экспортировать планируется не менее 60 млн тонн зерна, а следующая экспортная выручка приблизится уже к $45 млрд. Значительно увеличились площади для выращивания бахчевых культур и овощей. Растут и площади сева озимых культур. «Сейчас уже засеяно 9 млн га, планируем выйти на показатели 20 млн га, что на миллион больше, чем в прошлом году», – уточнил министр.

Россия в обозримой перспективе будет в состоянии полностью обеспечить себя молочной и животноводческой продукцией – показатели производства ежегодно растут. «По итогам 2023 года ожидаем произвести 33,3 млн тонн молока, а мяса и птицы – 16,5 млн тонн». В пересчете на душу населения преодолены рубежи в 100 кг мяса и 200 литров молока в год на человека.

Техника, которая закупается аграриями по льготному лизингу через компанию с государственным участием «Росагролизинг», теперь на 95% –российского или белорусского производства. Тракторов крестьяне с начала 2023 года купили уже около 11 тысяч, к концу года докупят еще 2,5 тысячи, а к началу следующего аграрного сезона ими заказаны еще 4 тысячи машин для работы в полях.

Средняя зарплата в сельхозотрасли выросла за год более, чем на 18% и превысила 42 тыс. рублей в месяц.

А замминистра крепко досталось

Ситуации с топливом Дмитрий Патрушев коснулся в завершение доклада: «Наконец, хотел бы сказать о ситуации на рынке ГСМ, которая для аграриев – наиболее острая. Мы принимаем все возможные меры, чтобы не допустить срыва сезонных полевых работ: составили реестр нефтебаз, откуда аграрии закупают топливо, ведем ежедневный мониторинг, и, если это возможно, – помогаем в ручном режиме совместно с Минэнерго, ФАС и РЖД обеспечить доставку солярки. Уважаемые коллеги, докладываю вам, что за последние 10 дней ситуация улучшилась, но она все равно требует особого внимания».

Тему продолжил спикер Госдумы Вячеслав Володин, начав с исторического экскурса: «В середине 70-х годов прошлого века наша страна стала зависима от зарубежных поставок зерна, ежегодно закупая десятки миллионов тонн зерна. В 1985 году эти цифры выросли до рекордных 47 млн тонн. Не стало продовольственной безопасности и, возможно, в этом одна из причин того, что не стало и Советского Союза. Сегодня мы обеспечиваем себя зерном полностью и экспортируем 60 млн тонн. Сельское хозяйство стало стратегической отраслью, на которую опирается страна, и мы должны сделать все, чтобы она продолжала развитие. А мешают этому высокие цены на топливо для аграриев. Сегодня в нашей работе участвует первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин. Павел Юрьевич, ответьте, пожалуйста, почему сегодня механизаторы вынуждены канистрами покупать топливо на автозаправках в 2 раза дороже, чем если бы это было оптом? Ведь вы же заранее знали, что страну ожидают сезонные аграрные работы, это не могло стать неожиданностью для Минэнерго».

Павел Сорокин начал объяснения издалека: с девальвации, которая стала заметна в конце весны. А налоги, которые платят производители нефтепродуктов, привязаны к долларовой цене на углеводороды. Соответственно, нефтяники стали платить в казну больше, и денег на повышение мощностей и оптимизацию логистики, по словам Сорокина, стало меньше. А в августе выяснилось, что урожай оказался выше, чем в прошлом году, а следовательно, и топлива нужно больше. Так на рынке ГСМ и возник дефицит, который привел и к росту цен.

«Сейчас мы поддерживаем аграриев в ручном режиме, но в течение нескольких дней правительство примет системные меры к тому, чтобы обеспечить топливом сельское хозяйство. Что-то уже сделано: вместе с РЖД изменено движение поездов на юге, чтобы заводы смогли быстрее поставлять ГСМ, и с начала недели дизельное топливо подешевело на 7%», – резюмировал Сорокин.

Рассказ о принимаемых мерах депутатов, в целом, устроил. А вот объяснение того, откуда взялся дефицит солярки, законодателем не показалось убедительным.

Ну судите сами. Рост урожая – это понятно, но ведь и производство дизельного топлива в текущем году выросло, по словам спикера ГД, на 7%. Кроме того, сельское хозяйство потребляет всего 3% от продаваемой на внутреннем рынке солярки. «Ну никак не мог рост урожая привести к дефициту», – подытожил Вячеслав Володин.

«Вы отдаете себе отчет, что вы поставили под удар как сбор урожая, так и посев озимых? На юге он уже закончен, а вы только собираетесь через несколько дней! Президент дал поручение помочь отечественному производителю собрать урожай, почему вы не выполнили поручение президента? Гоните топливо на экспорт в ущерб отечественным интересам? Почему вы наносите ущерб стратегической отрасли?», – на эти вопросы спикера высокопоставленному чиновнику Минэнерго ответить оказалось нечего.

Известный политик-аграрий Николай Харитонов предложил взыскать с сотрудников Министерства энергетики и руководителей НПЗ те убытки, которые понесли аграрии. «Если мы власть, то нужно подготовить постановление, и пусть вернут», – потребовал коммунист, после чего Вячеслав Володин неожиданно сменил гнев на милость, и поручил председателям думских комитетов по аграрным вопросам и по энергетике Владимиру Кашину и Павлу Завальному до окончания сезонных работ ежедневно созваниваться с Павлом Сорокиным. А перед каждым пленарным заседанием делать короткий доклад о том, как обеспечен топливом аграрный сектор.

«А вы, Алексей Васильевич, возьмите, пожалуйста, на контроль, чтобы каждый день звонили депутаты, и в ответ поступала эта ежедневная информация», – попросил Володин бывшего главу Минсельхоза, вице-спикера Гордеева.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов предложил законодателям подготовить законопроект, освобождающий солярку для сельхозтехники от акцизов на топливо. «Комбайны по дорогам не ездят, ну и за что тогда они платят акцизы?», – таким риторическим вопросом аргументировал Нилов свою позицию, подразумевая то, то средства от топливного акциза в основном расходуются на автодороги.