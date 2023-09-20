Грандиозное музыкально-цирковое семейное шоу

Спектакль создан по мотивам самого кассового фильма российского кинопроката «Чебурашка», собравшего 23 миллиона зрителей.

В музыкально-цирковом шоу детей и их родителей ждет настоящая буря из апельсинов, захватывающая коррида и большая шоколадная фабрика, где новые друзья Чебурашки приготовят самый вкусный на свете шоколад. Зрителям и героям этой удивительной истории предстоит вместе противостоять неприятелям и сорвать коварный план зловредной Шапокляк.

В постановке режиссера Нины Чусовой, рассчитанной на семейный просмотр, зрителей ждет искрометный юмор, впечатляющие спецэффекты, зрелищная анимация, акробатические трюки и цирковые номера от артистов Cirque du Soleil. В шоу задействовано 52 артиста, включая актеров популярных мюзиклов и учеников студий-школ Аллы Духовой TODES. Песни к спектаклю написал композитор и музыкальный продюсер Сергей Жуков.

Добрая сказка с любимым героем не оставит равнодушным ни одного зрителя! Не пропустите самое зрелищное семейное шоу этого сезона!