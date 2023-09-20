Индекс Мосбиржи подошел очень близко к психологически важной отметке

Во вторник на вечерних торгах рынок акций возобновил снижение и закрылся почти на внутрисессионных минимумах. Обычно такая картина говорит, что движение еще не исчерпало себя.

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Поэтому неудивительно, что в среду на открытии рынка агрессивные продажи продолжились. В моменте Индекс Мосбиржи был очень близок к психологически важной отметке 3000 пунктов.

Но сходу пройти ее не удалось: началась фиксация спекулянтами заработанной на падении рынка прибыли, а верящие в хорошее инвесторы стали покупать акции. В результате, по итогам среды Индекс Мосбиржи сдулся всего на полпроцента, в то время как на пике он падал почти на 2,3%.

Во вторник картина торгов была похожей: рано с утра рынок сильно падал, а потом наблюдался выкуп части просадки.

Такая картина может говорить о том, что трейдеры крупных компаний получают директиву о сокращении позиций, которую и реализуют в первые пару часов торгов.

Возобновлению желание «покупать» помогла нефть, которая в ходе азиатской сессии в среду падала более чем на процент, но к закрытию российских торгов почти полностью отыграла снижение и вновь ушла в диапазон сопротивления $94-95 за баррель.

Краткосрочно пока нефть продолжает консолидацию. Попытки выйти из нее вверх и вниз окончились безрезультатно. Но большинство экспертов ждет роста котировок еще как минимум на $5 в самом обозримом будущем.

Во вторник аналитики говорили, что на отскок лучше подбирать акции нефтянки. В целом они не ошиблись: «Газпромнефть» в среду подорожала на 0,8%, а «Лукойл» вообще вошел в десятку лидеров роста, прибавив почти вдвое больше «Газпромнефти».

«Черной вороной» среди «черных компаний» неожиданно оказалась «Роснефть», обвалившаяся почти на 2,5%. Эту бумагу аналитики считают фундаментально сильно недооцененной, но в периоды падения рынка инвесторы не будут обращать внимание на такой фактор.

Возможно, динамика «Роснефти» в среду намного «хуже рынка» является отражением опасений инвесторов, что компания по-прежнему не может возвратить значительную часть рупиевой выручки из Индии, либо несет на конвертации рупий в «нормальные деньги» очень большие издержки.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что ВТБ, Сбер и другие крупнейшие банки научились конвертировать рупии, но не рассказал, сколько за это приходится платить.

Пока же акции «Роснефти» уткнулись в техническую поддержку 530 руб., пробой которой откроет дорогу на снижение бумаги к 480 руб.

При достижении этой цели средне- и долгосрочным инвесторам акции «Роснефти» стоит покупать, оставив небольшую часть денег на подбор бумаги в случае ее падения в силу каких-то пока невидимых негативных факторов к 390 рублям.

Сильнее рынка в среду выглядели акции металлургов, которые начали падать раньше общего снижения рынка.

Таким образом, инвесторы по-прежнему продолжают подбирать наиболее сильно просевшие бумаги.

При возобновлении падении металлургический сектор является первым кандидатом на открытие шортов.

Итоги торгов в четверг во многом будут зависеть от реакции нефти на решение ФРС по ключевой ставке и комментариев главы Федрезерва Джерома Пауэлла. В текущем году первые действия крупных игроков очень часто бывают ложными, а в целом мировой рынок «правильно» интерпретирует шаги ФРС лишь на следующий день, а то и позже.

Немного порадовал рубль, укрепившийся к доллару на 0,7%. На этой неделе Банк России увеличил объем валютных интервенций почти в 10 раз для того, чтобы компенсировать избыточный спрос на валюту, вызванный погашением в выходные российских евробондов в рублях на $3 млрд.

Не исключено, что рост рубля в среду говорит о том, что желающие реинвестировать этот доход обратно в валютные инструменты в основной массе уже сделали это.

Впрочем, нельзя исключить, что сегодня экспортеры в силу каких-то внутренних причин просто увеличили продажу валюты.