Махмуд-Али Калиматов представил ТПП РФ экономический и инвестпотенциал Ингушетии

Делегация российской ТПП во главе с ее президентом Сергеем Катыриным с рабочим визитом посетила Ингушетию. В рамках поездки состоялась двухсторонняя встреча Катырина и Махмуда-Али Калиматова, в ходе которой глава региона поблагодарил ТПП РФ за оказываемую республике поддержку. Как подчеркнул Калиматов, в последние годы регион стабильно развивается, чему способствуют в том числе внимание и деятельное участие федерального центра.

Сергей Катырин отметил положительные тенденции в социально-экономической сфере Ингушетии, что, по его словам, ведет к росту инвестпотенциала республики. Глава ТПП России охарактеризовал Ингушетию как динамично развивающийся регион.

«Это, в первую очередь, заслуга ваша и вашей команды. Мы вас поддерживали и будем это делать и дальше», – заявил Сергей Катырин Махмуду-Али Калиматову. Также он дал высокую оценку работы региональной Торгово-промышленной палаты, подчеркнув, что она демонстрирует положительные результаты.

В Магасе состоялось совещание Калиматова и Катырина, в котором приняли участие представители ТПП из 21 субъекта России, члены регправительства и местного бизнес-сообщества. В ходе мероприятия был представлен инвестпотенциал республики, прошло обсуждение перспектив сотрудничества.

Как ранее заявлял Владимир Путин, для России важнейшее значение имеет равномерное развитие территории всех регионов страны. А оценивая роль ТПП, глава государства отмечал, что она многое делает для защиты интересов отечественных производителей, продвижения их товаров и услуг, а также вносит серьезный вклад в укрепление национальной экономики и создание благоприятных условий для развития бизнеса.

В Магасе было подписано трехстороннее соглашение, предполагающее сотрудничество между Ингушетией, ТПП РФ и Союзом «ТПП РИ». В рамках документа стороны условились о взаимодействии по ряду важных направлений. В частности, речь идет о дальнейшем социально-экономическом развитии региона, привлечении инвестиций, поддержке бизнеса и многом другом.

«Важность этого соглашения неоценима. На мой взгляд, оно позволяет нам выйти на новый уровень, попасть, например, на азиатский рынок и укрепиться там. Подписание соглашения поможет нам продвигать свою работу через Торгово-промышленную палату», – сказал Махмуд-Али Калиматов, добавив, что у республики действительно есть что предложить.

Сергей Катырин, в свою очередь, подчеркнул, что подписанное соглашение несет определенную ответственность для ТПП России.

«Мы будем продвигать инвестиционные проекты Ингушетии, используя всю нашу сеть в виде 140 палат, 76 деловых советов. Кроме того, наши представители работают в 30 странах», – сказал он, заверив, что все эти инструменты объединение обязательно будет применять с целью дальнейшей поддержки и продвижения.

Также в рамках визита Сергея Катырина в Ингушетию в республике была организована выставка продукции, выпускаемой МСП региона. Махмуд-Али Калиматов рассказал не только об уже функционирующих проектах, но и тех, которые лишь планируется реализовать.