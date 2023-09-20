Медицинскую страховку впервые в России купили за цифровые рубли

Специалисты Страхового дома ВСК оформили москвичу программу комплексного обследования организма «Курс здоровья. Check-Up», за которую он расплатился цифровыми рублями. Компания принимает участие в пилотном проекте ЦБ по тестированию национальной цифровой валюты, и это был первый медицинский полис, оплаченный таким образом, сообщили в пресс-службе страховщика.

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«Мы видим спрос клиентов на новые возможности оплаты и считаем, что транзакции с виртуальной валютой могут стать достаточно востребованными по аналогии с системой быстрых платежей. Для нас цифровой рубль — уже второй выгодный вариант приема платежей. Для клиента он также достаточно прост в использовании: требуется открыть цифровой кошелек в приложении своего банка, отсканировать QR-код и оплатить», — отметила член Совета директоров Страхового дома ВСК Ольга Сорокина.

В компании сообщили, что в рамках участия в пилотном проекте ЦБ им удалось протестировать всю цепочку взаимодействия между регулятором, банком-партнером, страховщиком и клиентом. Помимо медицинской страховки клиенты ВСК могут оплатить цифровыми рублями также полис экспресс-страхования квартиры «Метражи». Кроме того, страховщик выразил готовность к масштабированию такой оплаты и на другие свои продукты.



