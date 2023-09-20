Международный День музыки с мировой звездой

Знаменитый музыкант представит разнообразную программу, состоящую из шедевров классики и джаза и включающую в себя произведения Эдварда Грига, Николая Римского-Корсакова, Джорджа Гершвина, Эдуарда Артемьева, Астора Пьяццоллы и многих других. Один из самых выдающихся пианистов нашего времени исполнит композиции самых разных жанров и в очередной раз продемонстрирует свой уникальный талант, наполнив любимые всеми мелодии свежей энергией звучания.

Головокружительные джазовые стандарты, в том числе в обработке самого маэстро, исполнят также именитые музыканты, друзья Дениса Мацуева. Среди них Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные), Екатерина Мочалова (домра), Борислав Струлёв (виолончель), Софья Тюрина (саксофон), а также стипендиаты Межрегионального благотворительного фонда «Новые имена». Двухчасовой концерт прославленных артистов на главной сцене страны станет настоящим праздником для всех поклонников музыки.

Денис Мацуев решительно ворвался на музыкальный олимп, триумфально победив на XI Международном конкурсе Чайковского в Москве в 1998 году. В том же году музыкант завоевал Гран–при Международного конкурса пианистов в Париже. Окончив с отличием Московскую государственную консерваторию по классу фортепьяно, Мацуев сразу стал звездой международного масштаба и одним из самых востребованных пианистов своего поколения. Лауреат Премии имени Дмитрия Шостаковича, Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, ордена Почета и других престижных наград и званий, сегодня Мацуев выступает в лучших концертных залах мира, неизменно вызывая бурные овации.

Дениса Мацуева называют исполином классической музыки, гением фортепиано, смелым новатором и чутким интерпретатором известных произведений. Желанный гость легендарных концертных залов мира, непременный участник и организатор крупных музыкальных фестивалей, постоянный партнёр ведущих симфонических оркестров России, Европы, Северной Америки и стран Азии, он всегда знает, чем увлечь и удивить публику. Каждый его концерт полон блестящих импровизаций и виртуозных сюрпризов. Феномен Мацуева – в его неиссякаемой энергии, редком сочетании таланта, харизмы, щедрого обаяния и бешеной трудоспособности, а главное – в стремлении донести красоту и богатство музыки до каждого слушателя.