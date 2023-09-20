МИД России призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить боевые действия

Около 30 человек погибли, более 200 ранены в регионе в результате обострения противостояния Баку и Еревана

Как сообщил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Гегам Степанян, в регионе в результате боевых столкновений по состоянию на вечер 19 сентября погибли примерно 30 человек, еще около 200 ранены. «По информации, полученной офисом защитника прав человека из морга Степанакерта, по состоянию на 22:30 в результате продолжающегося полномасштабной войны со стороны Азербайджана есть 27 погибших, среди которых двое мирных жителей. Число раненых на данный момент превышает 200 человек», — цитирует Степаняна «Интерфакс». Уточняется, что в эти данные не включены медучреждения Аскерана и Мартуни, поскольку связь с ними до сих пор не восстановлена.