МИД России призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить боевые действия

Около 30 человек погибли, более 200 ранены в регионе в результате обострения противостояния Баку и Еревана
Как сообщил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Гегам Степанян, в регионе в результате боевых столкновений по состоянию на вечер 19 сентября погибли примерно 30 человек, еще около 200 ранены. «По информации, полученной офисом защитника прав человека из морга Степанакерта, по состоянию на 22:30 в результате продолжающегося полномасштабной войны со стороны Азербайджана есть 27 погибших, среди которых двое мирных жителей. Число раненых на данный момент превышает 200 человек», — цитирует Степаняна «Интерфакс». Уточняется, что в эти данные не включены медучреждения Аскерана и Мартуни, поскольку связь с ними до сих пор не восстановлена.
Также правозащитник рассказал, что из 16 населенных пунктов Аскеранского, Мартакертского, Мартунинского и Шушинского районов Нагорного Карабаха эвакуировано свыше семи тысяч человек.
Бои продолжаются по всей линии соприкосновения, заявили в Минобороны НКР.
Между тем в Ереване во время столкновений у здания правительства Армении пострадали 34 человека, среди них 18 гражданских и 16 полицейских, информирует пресс-служба Минздрава страны. «В результате столкновений возле здания правительства, по предварительным данным, пострадали 34 человека, из них 16 полицейских, 18 гражданских лиц. 17 из них получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны. 16 пострадавших продолжают получать помощь, 1 был прооперирован», — цитирует сообщение ТАСС.
МИД РФ призвал стороны призвали прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения. «На судьбу нагорно-карабахского урегулирования кардинально повлияло признание официальным Ереваном в октябре 2022 года и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Поясняется, что указанное решение изменило основополагающие условия, при которых было подписано заявление лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение Российского миротворческого контингента.
В министерстве подчеркнули, что в настоящий момент приоритетом является безотлагательное возвращение к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, прекращение вооруженного противостояния, а также обеспечение прав и безопасности населения Нагорного Карабаха.
Накануне, 19 сентября, Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в регионе. Минобороны страны проинформировало о намерении пресечь «широкомасштабные провокации», обозначив в качестве цели вывод ВС Армении из Нагорного Карабаха и нейтрализацию на этой территории армянской военной инфраструктуры.
В Ереване, в свою очередь, заверили, что в Нагорном Карабахе нет армянских военных, обвинив азербайджанскую сторону в распространении ложный утверждений об обратном. По мнению Армении, Баку «развязал очередную крупномасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха».