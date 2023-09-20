Минфин разместил классические ОФЗ на 17,3 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 17,299 млрд рублей при суммарном спросе в 99,261 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 9,4 млрд рублей с датой погашения в 2041 году и на 7,9 млрд рублей — с погашением в 2032-ом, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26238 с датой погашения 15 мая 2041 года было продано бумаг на сумму 9,404 млрд рублей при спросе 15,054 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 6,497 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 67,0241% от номинала, что соответствует доходности 11,83% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 66,96% от номинала, что соответствует доходности 11,84% годовых.

На другом аукционе по размещению классических ОФЗ-ПД выпуска № 26241 с датой погашения 17 ноября 2032 года было продано бумаг на 7,895 млрд рублей при спросе в 84,207 млрд рублей. Выручка от размещения составила 7,223 млрд рублей. Средневзвешенная цена — 88,5443% от номинала, что соответствует доходности 11,89% годовых. Цена отсечения — 88,4651% от номинала, что соответствует доходности 11,9% годовых.