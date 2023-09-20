Минсельхоз повысил экспортный потенциал агропрома

В текущем году Россия экспортировала агропромышленную продукцию на $31,3 млрд. Хороший урожай зерновых позволит обеспечить внутренний рынок и нарастить поставки за рубеж до 60 млн тонн, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе выступления в Госдуме.

Статья по теме: Рекордный урожай и низкие цены: Россия стала лидером на мировом рынке пшеницы

«По итогам прошлого года экспортная выручка составила $41,6 млрд. В текущем году на данный момент мы поставили на внешние рынки продукции на $31,3 млрд. Ожидаем, что по итогам года Россия сохранит статус нетто-экспортера продовольствия… План у нас $45 млрд в 2024 году. Я думаю, что мы его сможем выполнить, для этого надо достаточно системно работать. Да, влияют на наши поставки те ограничения, которые недружественные страны вводят, но, тем не менее, объемы экспорта у нас росли, и я надеюсь, что эта тенденция будет сохранена», — сообщил Патрушев.

Он уточнил, что российская продукция АПК поставляется в 158 государств. При этом дружественные страны в структуре внешней торговли занимают 87%.

По данным Минсельхоза РФ, российские аграрии уже собрали более 123 млн тонн зерна. Сейчас зерновые убирают на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, но уже есть понимание, что объем в 130 млн тонн, обозначенный президентом, будет выполнен, отметил министр.

«Урожай зерна 2023 года позволит сполна обеспечить внутренний рынок, а также поставить за рубеж в текущем сезоне до 60 млн тонн зерновых», — добавил Патрушев.

Ранее в Минсельхозе оценивали экспортный потенциал зерна на этот сельхозгод на уровне 55 млн тонн.

Министр также рассказал депутатам, что сбор сахарной свеклы, масличных культур, овощей, картофеля, плодов и ягод ожидается не ниже средних значений за пять лет. Озимые уже посеяны на площади 9 млн гектаров из 20 млн гектаров, запланированных на этот год.

