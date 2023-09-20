Мосбиржа придушит манипуляторов и махровых спекулянтов

Малоликвидные акции практически неизвестных даже трейдерам со стажем компаний всегда были интересны определенному кругу частных инвесторов.

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Очень многие такие компании серьезно недооценены относительно «справедливой стоимости». То есть рыночная капитализация, которая рассчитывается как число акций, умноженное на их биржевую стоимость, у некоторых эмитентов может быть в десятки раз меньше, чем, например, балансовая стоимость активов.

Проводя несложный фундаментальный анализ, учитывая общеэкономическую конъюнктуру, новостной фон и возможные сделки слияния-поглощения, такие умные частные инвесторы отбирали ряд перспективных на их взгляд компаний и покупали их акции в расчете на рост на 50, 100, а то и поболее процентов.

Обычно покупаются бумаги многих эмитентов, поскольку далеко не все идеи «выстреливают». Наличие сильной фундаментальной недооцененности совсем не является гарантией роста акции.

В качестве примера можно привести «Сургутнефтегаз», у которого стоимость только его валютных запасов десятилетиями превышают рыночную капитализацию. И это еще без учета таких активов, как оборудование и запасы нефти.

Кроме чисто рыночных рисков, для бумаг третьего эшелона есть проблема ликвидности: многие из них трудно купить без существенного изменения цены даже на такие мизерные для рынка суммы, как 100-200 тыс. руб. Более того, во времена падения всего рынка бывают ситуации, когда ряд бумаг вообще невозможно продать, поскольку предложений на их покупку просто нет.

Именно из-за низкой ликвидности с третьим эшелоном практически не работают крупные игроки – покупать акции на 100 тыс. руб. в портфель объемом сотни миллионов рублей им просто неинтересно, вне зависимости от того, насколько вырастет неликвидная бумага.

В этом году на рынке наблюдается настоящий бум акций третьего эшелона. К классическим инвесторам, которые покупают акции надолго, присоединилось большое число спекулянтов. В результате их действий почти на каждой неделе несколько неликвидных бумаг без каких-либо новостных поводов летали на десятки процентов за торговую сессию. Были случаи, когда акции дорожали за день почти на 100%.

Причем зачастую это происходило на огромных для неликвидных бумаг торговых оборотах. Неоднократно объем сделок с бумагами малоизвестных эмитентов превышал оборот по акциям Сбера.

Основных причин такой аномальности две. Первая – сформировался определенный круг спекулянтов, которые внимательно отслеживают динамику акций «неликвида» и присоединяются к любому назревающему движению.

Вторую причину назвал сегодня Банк России, сообщив, что некоторые инвесторы «реагируют на сообщения в социальных сетях, которые мотивируют их совершать на бирже однонаправленные операции с определенной ценной бумагой». В принципе, это попадает под определение «манипулирование рынком».

Но, как известно, акции не только растут в цене, но и падают. Так, 14 сентября, когда Индекс Мосбиржи резко повернулся вниз, Московская биржа провела более 50 дискретных аукционов по акциям третьего эшелона из-за падения их цен на 20 и более процентов.

Для борьбы с такими сильными и в подавляющем большинстве случаев ничем не обоснованными движениями, с 21 сентября Московская биржа ввела ограничение, согласно которому максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка на приобретение акций и депозитарных расписок российских эмитентов, включенных в третий уровень листинга, не может превышать 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня.

Такой лимит роста или падения цены существенно снизит интерес спекулянтов и манипуляторов к третьему эшелону, но при этом бумаги по-прежнему останутся привлекательными для классических инвесторов.

Банк России сегодня предупредил, что «организация схем, направленных на формирование нерыночного ценообразования, будет рассматриваться как манипулирование рынком. По решению Банка России при установлении вины могут быть ограничены биржевые операции как для участников торгов, так и для их клиентов».

Из последней фразы, возможно, следует, что часть работы по борьбе с манипулированием рынка ЦБ хочет переложить на брокеров, а финансовым аналитикам стоит проявлять повышенную осторожность при оценке неликвидных компаний, и тем более в рекомендациях по их покупкам и продажам.