Новые регионы РФ войдут в состав Южного военного округа

Новые регионы России с 1 марта 2024 года войдут в границы Южного военного округа.

Соответствующий проект указа президента РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить с 1 марта 2024 года следующее военно-административное деление Российской Федерации», — говорится в документе.

Уточняется, что зона ответственности Южного военного округа будет расширена на новые субъекты РФ — Донецкую и Луганскую народную республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Накануне Госдума одобрила закон о Дне воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ 30 сентября. «Жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру. Они выбрали быть вместе с Россией. Правильно, чтобы день, когда они вернулись домой, навсегда остался в народной памяти», — подчеркнул председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.