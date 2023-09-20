Гособлигации США продолжают сыпаться

Ставки по 5- и 10-летним облигациям США поднялись до самого высокого после 2007 года уровня на фоне превысивших прогнозы данных по инфляции в Канаде и дорогой нефти. Процентные ставки по 5-летним гособлигациям выросли, сообщает Bloomberg, на 7 базисных пунктов до 4,52%, а по 10-летним – на 6 пунктов и достигли 4,365%. Приблизились к многолетнему максимуму ставки и по 2-летним бумагам правительства США.

Продолжающийся рост, по мнению эксперта PGIM Fixed Income Грегори Петерса, означает то, что рынок облигаций признал, что ФРС сохранит высокую учетную ставку продолжительный период времени.

Статья по теме: Госдолг США перевалил за 33 триллиона долларов

«Рынок после полуторагодичных метаний в конце концов пришел к пониманию, что ставки сейчас высокие и что мы не вернемся к допандемическому уровню»,- прокомментировал ситуацию на рынке облигаций Bloomberg TV Грегори Петерс.

Он также считает, что инвесторы должны внимательно следить за максимумом по ключевой ставке во время текущего цикла, который выберет ФРС в борьбе с инфляцией.

Обстановка на рынке облигаций в соседней Канаде похожа на американскую: ставки по 2- и 10-летним облигациям правительства Канады тоже достигли многолетних максимумов, а канадские инвесторы ставят на продолжение повышений учетной ставки центробанком. Второй месяц подряд больше прогноза ускоряется и инфляция.

Трудно сказать, случайно или нет, но новый скачок ставок американских гособлигаций совпал с очередным двухдневным заседанием Федерального комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC), на котором, как предполагает большинство экспертов, ставка будет оставлена неизменной. Тем не менее, вероятность того, что в этом году ведомство Джерома Пауэлла еще раз повысит ставку, по мнению трейдеров, близка к 50%. Если ФРС вновь повысит ключевую ставку, то это будет уже 12-е повышение в текущем цикле борьбы главного американского банка с инфляцией, начатом в марте 2022 года.

Инвесторы также с нетерпением ждут 20 сентября нового точечного графика прогнозов, диаграммы, отражающей индивидуальные ожидания членов совета управляющих Федрезерва и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок. Его как всегда опубликуют по итогам заседания ФРС. Решение по ставке для управляющих американского центробанка сейчас осложнила, считает Грегори Петерс, еще и нефть, цены на которую в сентябре растут.

Сейчас существует реальная угроза, что по итогам года, кстати, уже третий год подряд по облигациям правительства США будут зафиксированы потери. В 2021 году рынок облигаций понизился на 2,3%, а в прошлом – на 12,5%.