Владимир Васильев: «Не дай Бог, если мы кому-то позволим дешево развести нас по углам»

В каком порядке выступают лидеры фракций на стартовой пленарке, определяется накануне, на Совете Госдумы. Процедуру Совет не раскрывает, но порядок всегда разный. На этот раз Владимиру Васильеву выпало держать слово последним, а значит, у него появилась возможность оценить предложения всех парламентских фракций. Как обычно, большинство социальных идей выдвинула «Справедливая Россия», а наибольшей критике исполнительную власть подверг руководитель КПРФ Геннадий Зюганов.

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Сергей Миронов выступил с россыпью предложений. Разобраться с Росстатом, который занижает количество бедных. Увеличить МРОТ не на 18% с 2024 года, как планируется, а в три раза. Проиндексировать пенсию работающим пенсионерам, а неработающим – под новый год давать «13-ю пенсию». К первому сентября выплачивать «школьные» тем родителям, чьи дети ходят в школу. Кроме того, лидер «Справедливой России» привел такую цифру: долг граждан России перед кредитными организациями перевалил за 32 трлн рублей, что даже больше федерального бюджета. На этом основании Миронов предложил рассмотреть варианты кредитной амнистии.

Геннадий Зюганов выразил возмущение высокой ставкой ЦБ, из-за которой страдает промышленность, и – ростом цен на солярку в период уборочной кампании. Кроме того, власть, по его мнению, слишком мягко реагирует на атаки дронов, а также враждебную деятельность «пятой колонны». Лидер КПРФ также заявил, что рождаемость в первом полугодии 2023 года оказалась самой низкой за 20 лет.

Васильев начал свое выступление с констатации: «Второй год наша страна живет в новой реальности, у нас есть проблемы, и парламент выполняет свою задачу в самых сложных условиях. Парламент набрался опыта».

А затем, на правах руководителя фракции, имеющей парламентское большинство, Васильев ответил на ряд высказанных коллегами из других фракций инициатив.

«Сейчас нам нужно побеждать»

«Мы ни в коем случае не хотим кому-то чего-то не давать, - сказал Васильев. – Но когда я слышу от коллег: давайте добавим людям побольше денег, то ощущение, как будто мы не работали с вами в этом зале все последнее время. Как будто бы вы не располагаете информацией о том, сколько страна тратит на СВО. Вы же все депутаты, вы допущены до секретной информации. Да, мы удержались на ногах, но мы еще не наработали такой потенциал. И где вы возьмете эти деньги, дорогие? Сейчас нам нужно побеждать – решать главную задачу. Все остальные задачи мы тоже решим в перспективе, а пока будем давать столько, сколько можем. И не всем, а выборочно. При всем уважении к работающим пенсионерам – я тоже работающий пенсионер, и что: мне надо прибавить пенсию? Стыдно даже говорить на эту тему. Есть разные категории, в том числе и среди работающих пенсионеров, в том числе и среди детей. Но, видимо, сейчас такое время, когда помогать нужно тем, кому действительно тяжело. Все, что можно, для них сделать сейчас».

Обращаясь лично к Зюганову, Владимир Васильев сказал: «Я не раз приезжал в Китай, Вьетнам, другие страны – там знают и ценят КПРФ, лично Геннадия Андреевича. Спасибо вам за это. Мы делаем общее дело, и не дай Бог, если мы кому-то позволим дешево развести нас по углам: коммунисты за дешевую солярку, а парламентское большинство – за дорогую».

Васильев призвал коллег не спекулировать на тех инициативах, исполнение которых невозможно, чтобы не раскалывать общество, а совместно решать то, что по силам депутатскому корпусу:

«Вот о том, что касается солярки, Геннадий Андреевич, то мы все вас услышали. Этот вопрос нужно разбирать с Минсельхозом, ФАС, другими ведомствами. Наведем мы порядок. Выведем мы на чистую воду тех, кто, не знаю, как их назвать, увидели хороший урожай на полях и начали взвинчивать цены. В цене на солярку всегда есть обладатель конкретной фамилии, имени, отчества. Вот нам надо найти это ФИО, а не сталкиваться лбами друг с другом».

Новая стратегия Госдумы

Спикер Госдумы в своем докладе отразил личное понимание новой стратегии Госдумы в сложившейся экономической ситуации. Вячеслав Володин оценил ее, как более благополучную, чем надеялись враги.

Говоря о бюджете, Вячеслав Володин напомнил, что в нем будет заложено увеличение МРОТ на 18% с 2024 года, что приведет к росту заработной платы как минимум пяти миллионов граждан России.

«Но главное, что это должен быть бюджет развития, – подчеркнул спикер. – Как сказал в понедельник, 18 сентября, президент России, этап восстановления нашей экономики завершен, ВВП вышел на уровень 2021 года, и теперь нам требуются добиваться устойчивого и непрерывного роста».

Вячеслав Володин привел такие цифры: с 2013 года против России введено более 17 500 незаконных санкций. За это время Российская Федерация, по данным Всемирного банка развития, стала пятой экономикой мира, обогнав ФРГ, которая сползла на 6 место. США уступили первое место Китаю, а Франция и Великобритания опустились на 9 и 10 места, пропустив вперед Индонезию и Бразилию.

«Наша страна опередила все европейские страны и стала крупнейшей экономикой Европы – вот вам итог десятилетия санкций, – констатировал спикер. – Теперь задача – построить экономику, которая не только реагирует на изменения спроса, но и сама ее формирует. Так ее сформулировал президент Владимир Путин. А стратегия парламента – законодательно поддержать развитие промышленных мощностей и передовых технологий».