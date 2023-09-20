Программу «Семейная ипотека» продлят в 2024 году

Действие программы «Семейная ипотека» с большой вероятностью продлят после 1 июля 2024 года.

Соответствующее заявление сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

«Конечно, мы будем это продлевать», — сказал чиновник, отвечая на вопрос журналистов о сроках действия программы.

Вице-премьер уточнил, что для продления «Семейной ипотеки» будут рассматриваться категории граждан, которые нуждаются в поддержке, а также регионы.

На данный момент оформить ипотеку по льготной ставке 6% годовых имеют возможность семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023-го родился первый ребенок или последующие дети, с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также воспитывающие ребенка с инвалидностью. Аналогичные условия предлагаются семьям с усыновленными детьми.

В прошлом году гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил сделать программу бессрочной, отмечает агентство.