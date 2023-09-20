Путин указал на ничтожность любых попыток вычеркнуть русскую культуру из мирового наследия

Культура и искусство России столкнулись с мощной дискриминацией, однако это наносит ущерб в первую очередь тем, кто занимает соответствующую позицию.

Об этом заявил президент Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«Наша культура, искусство, наши артисты столкнулись с достаточно агрессивной дискриминацией, с попытками отменить и нашу историю, и музыку, и балет, и театр, и литературу, и живопись, наши достижения в этой сфере», — сказал президент, выступая на заседании попечительского совета Мариинского театра.

По словам Путина, очевидно, что те, кто стремится вычеркнуть русскую культуру из мирового наследия, прежде всего, обкрадывают сами себя.

«Подобные действия ничтожны на фоне величия русского искусства», — отметил глава государства, добавив, что не намерен вдаваться в детали, поскольку «все мы понимаем, о чем идет речь».