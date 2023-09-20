Свой флот гидроразрыва пласта пойдет в серию

В конце сентября пройдет очередной этап стендовых испытаний оборудования, которые будут заниматься гидроразрывом пласта (флот ГРП). В дальнейшем этот флот ждут полевые испытания, сообщил замглавы Минпромторга Михаил Иванов во время Промышленно-энергетического форума TNF.

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Понятием флот ГРП обозначается комплекс оборудования, необходимого для проведения полноценного гидроразрыва пласта с целью увеличения добычи нефти на месторождениях с выработанными или трудноизвлекаемыми запасами.

«Мы уже профинансировали со стороны государства, у нас создан опытный образец флота для гидроразрыва пласта. Опытные испытания прошли один раз в начале лета, внесли определенные корректировки, — рассказал заместитель министра. — В конце сентября будет очередной этап стендовых испытаний, дальше будут полевые испытания. Надеемся, что со следующего года перейдем уже к серийному производству», — цитирует его ТАСС.

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Как ранее писали «Ведомости», 90% оборудования для ГРП производится за границей и с введением санкций Запада стало недоступно отечественному бизнесу. По данным Kasatkin Consulting, в топ-5 мировых производителей флотов ГРП входит лишь одна компания из дружественной страны — белорусский «Фидмаш». Остальные компании первой пятерки — шотландская The Weir Group, американские Stewart & Stevenson и Caterpillar и немецкая KATT.

Две компании из «большой четверки» нефтесервиса — Baker Hughes и Halliburton — продали свой российский бизнес местному менеджменту. Schlumberger объявила о прекращении поставок оборудования и технологий в Россию, а Weatherford продолжает работать, хотя и прекратила инвестиции в РФ.

На этом фоне крупнейшими игроками рынка ГРП в 2022 году в нашей стране стали в основном российские организации, в том числе входящие в вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК): «РН-ГРП» (структура «Роснефти»), «Мекаминефть», «Шлюмберже», «Сургутнефтегаз» и «Петро Велт Технолоджис».

В связи с этим правительство начало стимулировать разработку оборудования для отрасли, в том числе флота для гидроразрыва пласта. Флот ГРП создавался по техническому заданию, согласованному с 13 крупнейшими российскими компаниями, в том числе с «Роснефтью» и «Газпром нефтью», чтобы оборудование соответствовало требованиям нефтяников. В 2021 году на ПМЭФ «Газпром нефть», «Мекаминефть» и Московский институт теплотехники (МИТ, входит в Роскосмос) подписали соглашение о создании флота ГРП. Еще одно подобное соглашение институт подписал с «Газпромом».

В ноябре 2021 года флот ГРП прошел тестирование на площадке компании, а в 2023 году его работу должны проверить на действующем месторождении «Газпром нефти». Предполагается, что с 2024 по 2026 годы. МИТ произведет минимум четыре флота ГРП и передаст их государству. В мае этого года на площадке «Титан-Баррикады» (также структура «Роскосмоса») запустили комплекс по производству оборудования для ГРП мощностью до 10 флотов в год.

Доля ТРИЗ в добыче нефти в самом деле может вырасти

По оценке специалистов, указывает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, доля трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) российской нефти к 2030 году увеличится до 70% (сейчас она составляет 40%) и необходимость применения технологий гидроразрыва пласта (ГРП) будет возрастать с каждым годом. Правительством было выделено 1,1 млрд рублей на эти цели, отмечает он.



В России с каждым годом увеличивается число выработанных месторождений углеводородов в традиционных регионах, таких как Западная Сибирь, а также растет доля трудноизвлекаемых запасов нефти в общем объеме добычи, подтвердил «Эксперту» заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. И по его словам, один из эффективных способов повышения дебита скважин — гидроразрыв пласта.

Но крупнейшие производители оборудования для ГРП — западные корпорации — ушли из России после усиления санкций. Создание нужного количества отечественных флотов достаточной мощности — процесс небыстрый, при этом добыча ТРИЗ продолжается, а оборудование требуется здесь и сейчас.

«Поэтому, безусловно, нужно не терять время и начинать научно-исследовательские разработки в сфере машиностроения. У нас огромный рынок. Мы можем и должны на стратегических проектах выстраивать полный цикл: от первого до последнего компонента. Из здесь нужно не замыкаться в рамках отраслевого подхода и статистики. Здесь нужно брать инициативы конкретных университетов и НИИ, которых у нас достаточное количество, и вместе с компаниями организовывать технологические проекты, обязательно предоставляя им право на риск - исследовательскую промежуточную допустимую ошибку», – говорит Станислав Наумов.

И тогда к 2030 году доля ТРИЗ в общероссийской добыче нефти в самом деле может вырасти – значит, будет расти и потребность в применении соответствующих технологий, в том числе гидроразрыва пласта, уверен эксперт.

«Российским компаниям важно разрабатывать собственное оборудование, так как существует риск ограничения экспорта флотов ГРП дружественными странами из-за потенциальных вторичных санкций и разрыва партнерских отношений с западными компаниями», – заключает Станислав Наумов.

В России существует потребность в развитии и импортозамещении технологий в сфере углеводородов и высоких технологий, особенно в области гидроразрыва пласта (ГРП), подтверждает и генеральный директор, основатель IT-компании Comrades Devs Шамиль Исаев. Уход крупнейших производителей оборудования создает сложности для отечественных компаний, которым приходится закупать оборудование у дружественных стран или разрабатывать свои решения.

В целом, констатирует Шамиль Исаев, хотя санкции создают некоторые трудности, Россия проявляет активность в развитии отечественных технологий в сфере углеводородов и высоких технологий.