Разрыв шаблонов: пришла очередь индексных фондов

Наши активисты
Идея о том, что индексное инвестирование за счет низких затрат в целом превосходит активное управление капиталом, раскручивалась в массовом сознании около полувека. И если в 1970-х над легендарным Джоном Боглом, создавшим первый доступный широкой публике фонд, копирующий S&P 500, еще посмеивались, то сейчас это мейнстрим.
Но рынки не любят слишком широко распространившихся механических подходов – и со временем наказывают их приверженцев. Прошлый год уже разрывал некоторые шаблоны. Так были втоптаны в грязь классические портфели «60/40», где 60% инвестировано в акции, а 40% в облигации. Теперь пришла очередь индексных фондов.
Согласно очередному полугодовому исследованию Morningstar, по итогам 12 месяцев до 1 июля, 57% активно управляемых фондов превзошли (с учетом комиссий, ликвидаций и прочего) свои средние пассивные аналоги. И отчет, безусловно, репрезентативен: более 8200 фондов на $17 трлн.
Это самый большой успех активных фондов относительно индексных конкурентов за последние годы. Особенно необычно то, что он достигнут на фоне быстрого восстановления акций. Активно управляемые портфели в такие периоды часто уступают индексным, не упускающим переход рынка к росту или появление нового лидера – пассивные фонды ведь все время инвестированы в широкий круг бумаг.
Но колебания облигаций, выборочный рост акций в рамках ралли на хайпе вокруг искусственного интеллекта (ИИ), а также разница в динамике бумаг разных стран дали шанс активным менеджерам. И они, как бы их ни критиковали в последние десятилетия поклонники индексного подхода, его не упустили.
Некоторым активно управляемым ETF (биржевым фондам), впрочем, даже и напрягаться не пришлось. И отсутствие диверсификации им только помогло.
Так, GraniteShares 1,5x Long NVDA Daily на 19 сентября прибавлял с начала года 361,98%. Но чего еще ожидать от фонда, инвестирующего с полуторным плечом в лидера ралли на ИИ – акции NVIDIA.
А, например, ETF, инвестирующий в майнеров, – Valkyrie Bitcoin Miners – прибавил 136,47%. На фоне восстановления биткоина эти – для многих слишком экзотические – акции показали отличные результаты.
Гламур и деньги
Это, впрочем, отдельные и, вероятно, разовые удачи. Трудно это считать и успешной контратакой традиционного варианта управления. Все-таки активные биржевые фонды куда моложе не только его, но и индексных фондов, и ETF в целом, которые изначально – в 1990-х годах – тоже отражали пассивный подход.
Первый по-настоящему активно управляемый из них был запущен только в 2008 году – и порядка 10 лет это был совершенно маргинальный сектор. На него приходилось меньше 1% от всех ETF.
Но хотя результаты нескольких лет управления нельзя считать по-настоящему показательными, публика обычно смотрит на подобные вещи иначе. И доля активных ETF сейчас стремительно растет.
Уже в начале 2021 года она достигла 3,29%. В конце 2022-го доля составила уже 5,3%, причем на активные фонды пришлось 14,4% чистого годового притока средств. С начала этого года по август они получили уже 23,7% от общей суммы поступлений, а доля рынка выросла до 6%.
Как заметил вчера Reuters аналитик по пассивным стратегиям Morningstar Райан Джексон, инвесторов привлекает сочетание гламура активного менеджера и оболочки ETF с низкими затратами. PR в этом направлении, конечно, играет свою роль, но настоящий гламур в глазах публики – это все-таки не образ управляющего, а его результаты. Недаром Виктор Пелевин писал, что гламур – это секс, выраженный через деньги.
И пока результаты хороши, притоки денег будут продолжать ставить рекорды. В августе, по данным Morningstar, активные ETF в этом смысле уже обходили пассивные, как стоячих. За месяц они собрали $9,8 млрд против $2 млрд у их индексных конкурентов.