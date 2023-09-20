Россия в июле 2023 года поставила КНР рекордный объем газа

Российские компании в июле 2023 года экспортировали в КНР 3,27 млрд куб. м газа, что стало рекордным показателем за всю историю торговли между двумя странами.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на китайскую таможню.

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Уточняется, что речь идет о совокупном объеме поставок по трубопроводам и в сжиженном виде.

Таким образом, РФ с серьезным отрывом обошла других крупных поставщиков, а частности, Австралию, экспорт газа в Китай у которой составил 2,8 млрд куб. м, и Туркменистан (2,7 млрд куб. м).

Сообщается, что холдинг «Газпром» поставил в КНР по магистрали «Сила Сибири» примерно 2 млрд куб. м газа и 1,3 млрд куб. м СПГ (около 15 партий).

В общей сложности — по трубопроводам и в виде СПГ — в июле 2023 года Китай импортировал 14,12 млрд куб. м газа (+23% год к году), что также является историческим максимумом для второго месяца лета. В прошлый раз рекорд по импорту трубопроводного газа был установлен в июне 2023 года — 5,785 млрд куб. м. В июле он был побит, поскольку достиг 5,93 млрд куб. м. Рост год к году составил 10%.

С начала года произошло плановое увеличение российского экспорта по газопроводу «Сила Сибири», отмечает в этой связи агентство.

Импорт Китаем СПГ в июле 2023 года вырос по сравнению к тому же месяцу 2022-го на 33%, до 6,3 млн т (8,2 млрд куб. м), не сумев превысить показатель июля 2021 года (6,65 млн т). В июле КНР четвертый месяц подряд опередил по объему импортированного СПГ Японию, показатель у которой составляет 5 млн т. Лидерство по показателю за семь месяцев 2023 года также сейчас за Китаем.

Поставки сжиженного природного газа из России в Китай в июле составили 1,3 млрд куб. м (1 млн т), что является рекордным месячным объемом поставок топлива из РФ в Китай. По экспорту СПГ в Китай Россия в настоящий момент занимает третье место после Австралии (2,2 млн т) и Катара (1,3 млн т).