Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции.

Согласно сводке ведомства, на Донецком направлении российские военные за сутки отразили пять атак ВСУ, на Запорожском направлении — три, на Краснолиманском — две, на Южно-Донецком — одна. «В районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 38-й бригады морской пехоты ВСУ», — говорится в сообщении.

На Купянском направлении уничтожено более 65 украинских военнослужащих, а также зенитный ракетный комплекс M1097 «Avenger» производства США, отмечают в российском министерстве.

«В районе населенного пункта Гатище Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны», — указывается в сводке Минобороны.

На Херсонском направлении в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области и островов Алешкинский и Переяславский уничтожены четыре диверсионно-разведывательные группы сил специальных операций ВСУ, информирует также оборонное ведомство.

Сообщается, что в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области ВКС России сбили бомбардировщик Су-24м воздушных сил Украины.

«На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области ударом беспилотного летательного аппарата поражен украинский истребитель МиГ-29», — рассказали в Минобороны.

Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы, огнем из стрелкового оружия за сутки перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, подчеркивается в сообщении.