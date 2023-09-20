Российские военные начали применять в зоне СВО роботизированный комплекс с пулеметной установкой

Штурмовые отряды ВС РФ используют в зоне спецоперации наземную роботизированную платформу БР-2, оснащенную подвижной пулеметной установкой.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Колесный робототехнический комплекс БР-2 уже используется российскими штурмовыми отрядами в зоне СВО. Платформа может использоваться для перевозки грузов, но в основном применяется сейчас с турелью. В том числе и в боевой работе. Применение комплекса обеспечивает бойцам безопасность во время наступательных действий, допустим, когда противник защищен амбразурами. Если нужно произвести перебежку от одного до другого здания, платформа может как наступать самостоятельно, так и использоваться в качестве прикрытия для российских бойцов», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, подвижная турель позволяет оснастить боевую платформу любым изделием, в частности, система может применяться с автоматом Калашникова, пулеметом Калашникова, а также гранатометом либо противотанковым управляемым ракетным комплексом.

Отмечается, что технология разработана одним из российских научно-производственных объединений совместно с благотворительным фондом «Народный фронт».