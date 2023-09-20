Нефть отступила, но не сдалась

Цены на нефть отошли от 10-месячных максимумов в среду в преддверии публикации решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке. При, пишет Reuters, инвесторы пытаются сейчас оценить, когда ставки достигнуть максимального уровня и какое влияние это окажет на спрос на энергоносители.

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Желание продавать перевесило даже позитивные данные о большем, чем ожидалось, спаде запасов нефти и слабую добычу сланцевой нефти в США, что указывало на ограниченные поставки нефти на мировые рынки до конца 2023 года. Впрочем, утром в среду, 20 сентября 2023 года, фьючерсы на нефть марки Brent опустились до 93,33 доллара за баррель.Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate подешевели на 0,8%, до 90,45 доллара за баррель, после роста до 10-месячного максимума 93,74 доллара за баррель накануне.

«Ралли нефти берет небольшой перерыв, поскольку каждый трейдеры ожидают решения ФРС по ставке, которое может склонить чашу весов в зависимости от того, ждет ли экономику США мягкая или жесткая посадка, - отметил Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик компании OANDA. Рынок нефти по-прежнему "очень напряженный" и останется таким в краткосрочной перспективе. Если Уолл-стрит не начнет нервничать из-за того, что ФРС убьет экономику, прогноз спроса на сырую нефть должен постепенно смягчаться, но рынок нефти будет испытывать дефицит предложения в течение зимы».

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На этом фоне, к примеру, ведущий аналитик по сырьевым товарам Skandinaviska Enskilda Banken Бьерн Шилдроп заявил, что цена на нефть вскоре может превысить 100 долл. за баррель вследствие "неожиданного решения" Саудовской Аравии и России продлить сокращение ее добычи при относительно низких запасах нефти и нефтепродуктов. «Саудовская Аравия и Россия прочно контролируют нефтяной рынок, - передает ТАСС слова Шилдропа. - Мировой рынок либо сбалансирован, либо испытывает дефицит, а запасы нефти и нефтепродуктов по-прежнему низки. Таким образом, у нас ограниченный рынок как с точки зрения поставок, так и запасов.

Начав свой рост чуть меньше месяца назад с отметки 82,20 долл., нефть марки Brent достигла максимума этого года 94,27 долл. и в настоящее время консолидируется на уровне 92,2 долл. на фоне фиксации прибыли, отмечает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Александр Соловьев. По его словам, потребители продолжает испытывать определенной беспокойство относительно дефицита нефтяного баланса до конца этого года, который связан с политическими решениями Саудовской Аравии и России о сокращении добычи.

Дальнейшее движение котировок определит сегодняшний отчет EIA по запасам сырой нефти в США. Однако, уверен Александр Соловьев, большее влияние на цены окажут итоги заседания ФРС США по ставке, которые будут опубликованы сегодня же. Эксперт считает, что ожидаемая участниками рынка пауза в повышении последней способна подтолкнуть котировки до уровня 95 долл. В краткосрочной перспективе нефть этой марки способна переписать максимум текущего года и дойти до психологической отметки 100 долл. за баррель, но давление на этом уровне будет существенным, что не позволит нефти закрепиться на этом уровне.

Цены на нефть сегодня корректируются в преддверии очередного заседания ФРС, на котором регулятор представит свежий взгляд на будущую монетарную политику, добавляет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. После реализованного ралли спекулянты фиксируют прибыль по нефти, опасаясь неизвестности. В зависимости от характера послания ФРС могут быть улучшены или ухудшены прогнозы по мировой экономике на 2023 - 2024 гг. и спросу на топливо.

Среднесрочно, указывает Игорь Галактионов, ценовые уровни 90 - 95 за баррель выглядят справедливыми на горизонте четвертого квартала. Дефицит поставок будет поддерживать негативную динамику запасов и повышательное давление на цены.