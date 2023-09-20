Шойгу заявил о стремлении Москвы и Тегерана укреплять стратегическое партнерство в оборонной сфере

Взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень, диалог между Россией и Ираном сегодня развивается особенно интенсивно.

Об этом в ходе визита в Иран заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников. Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень», — заявил Шойгу на переговорах с министром обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани.

Глава Минобороны РФ заверил коллегу в готовности Москвы «к дальнейшим совместным действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке».

«Высокая динамика встреч подтверждает общий настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в оборонной сфере и военного сотрудничества», — сказал Шойгу. Он отметил, что российско-иранский диалог «развивается особенно интенсивно», что обусловлено доверительными отношениями, которые сложились между лидерами России и Ирана.