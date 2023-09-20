СК назвал возможную причину унесшего жизни как минимум пяти человек взрыва в Балашихе

Взрыв в жилом доме в подмосковной Балашихе мог произойти из-за неисправности газового оборудования и неосторожного обращения с газом.

Об этом заявила представитель регионального управления Следственного комитета Ольга Врадий, передает РБК.

ЧП произошло утром 20 сентября в доме номер 10 на улице Октябрьская. В результате взрыва произошло обрушение конструкций на трех этажах здания. По данным МЧС, погибли трое жителей дома, еще четверо пострадали.

Через три часа после взрыва рухнула еще одна плита, в результате чего погибли два спасателя, разбиравших завалы.

СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Cледователи проводят обыски в офисах управляющей и газовой компаний, изымается вся необходимая документация, допрашиваются их работники. Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы.