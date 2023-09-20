Совкомбанк предложил вклад в евро под 2% годовых

Совкомбанк с 20 сентября запустил новый вклад в евро. Согласно его условиям для клиентов Sovcombank Wealth Managemen, ставка по вкладу, открытому на полгода, составит от 1,5% годовых, по вкладу на 12 месяцев — до 2% годовых.

Такое преложение стало неожиданно щедрым, ведь отечественный рынок вкладов в иностранной валюте обычно не радует высокой доходностью. Так, по данным финансового сервиса «Банки-ру», по вкладам в евро можно было рассчитывать на скромные 0,01 — 0,5% годовых. Некоторые предлагают ставки выше — до 3,66% годовых на данный момент, — но такая доходность либо в небольших кредитных организациях, либо связана с выполнением дополнительных условий, таких как, например, покупка страховки.

Напомним, такое положение на рынке связано с консервативной политикой Европейского центрального банка: на данный момент его ставка составляет 4,5% годовых. Это является историческим максимумом, но все же значительно ниже ключевой ставки Центробанка в России, которая сейчас составляет 13% годовых. Кроме того, кредиты в иностранной валюте в нашей стране не популярны, поэтому банки обычно не привлекают значительные объемы денег в евро.

Вместе с тем, из списка системно значимых кредитных организаций (СЗКО), в который входит 13 крупнейших банков страны, предложение Совкомбанка на данный момент стало самым высоким по доходности.

Ранее он также повысил ставки по всем рублевым вкладам на 0,5 п.п., максимальная из них составила 11,5% годовых на сроке 3 месяца. Совкомбанк входит в тройку крупнейших частных банков страны по размеру активов, количеству офисов и территориальному покрытию.