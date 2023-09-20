ЦБ и Мосбиржа объявили о борьбе с волатильностью акций третьего эшелона

В последнее время участились случаи дестабилизации ценообразования на акции компаний третьего уровня листинга. Во избежание повышенной волатильности на фондовом рынке, Банк России и Мосбиржа приняли дополнительные ограничения и обратили внимание инвесторов на необходимость взвешенного и рационального принятия инвестиционных решений.

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«Банк России обращает внимание инвесторов на необходимость взвешенного и рационального принятия инвестиционных решений. Организация схем, направленных на формирование нерыночного ценообразования, будет рассматриваться как манипулирование рынком. По решению Банка России при установлении вины могут быть ограничены биржевые операции как для участников торгов, так и для их клиентов. В определенных законодательством РФ случаях предусмотрена уголовная ответственность», — сообщили в ЦБ.

Регулятор уточнил, что в последнее время биржевая стоимость отдельных ценных бумаг могла существенно меняться по нескольку раз за короткий промежуток времени. Это объяснялось как дисбалансом спроса и предложения, так и эмоциональным поведением инвесторов, которые реагировали на сообщения в соцсетях, призывающие их совершать на бирже однонаправленные операции с определенными бумагами.

На сайте Мосбиржи сообщается, что с 21 сентября вводится ограничение на максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка на приобретение акций и депозитарных расписок российских эмитентов третьего эшелона, на уровне не выше 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня.

«В случае дестабилизаций цен акций Биржа будет применять установление асимметричных границ ценового коридора. Кроме того, в настоящее время проводится доработка механизма проведения дискретного аукциона по акциям и депозитарным распискам с целью более раннего перевода торгов в режим дискретного аукциона при наличии признаков дестабилизации», — добавили в пресс-службе торговой площадки.

