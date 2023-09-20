ЦБ назвал первого участника эксперимента по исламскому банкингу

Первым в реестр участников эксперимента по партнерскому финансированию вошел Акционерный коммерческий банк «Ак Барс», зарегистрированный в Казани, сообщили в пресс-службе ЦБ. Эксперимент по партнерскому финансированию будет проходить два года на территории Башкирии, Татарстана, Чечни и Дагестана.

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«Эксперимент поможет оценить заинтересованность участников рынка в новых финансовых инструментах и расширить доступность услуг для российских граждан, а также малого и среднего бизнеса», — пояснили в ЦБ.

Ранее регулятор установил порядок ведения специального реестра, после включения в который организация становится участником эксперимента по партнерскому финансированию. Банкам и некредитным финансовым организациям необходимо предоставить в ЦБ только заявление. Другие организации должны к заявлению приложить устав, документы о наличии собственных средств, сведения об акционерах/участниках организации и ее руководителе.

