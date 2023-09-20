В Баку и НКР сообщили о достижении договоренности по прекращению огня в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана проинформировало о достижении договоренности относительно приостановки антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.

«Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 [12:00 мск]», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики приняли решение прекратить огонь и принять предложения командования российских миротворцев, пишет между тем 24News со ссылкой на инфоцентр региона. Решение вступает в силу также с 13:00 среды, уточняет портал «Новости Армении». Отмечается, что соглашение достигнуто при посредничестве командования российского миротворческого контингента.

В числе договоренностей указывается вывод всех военнослужащих Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента, расформирование и полное разоружение военных aрмии обороны Нагорного Карабаха, вывод тяжелой техники и вооружений с территории региона, а также вопросы «о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха» и вопросы «обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана».

Достигнутые соглашения будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджана, которая состоится в городе Евлах 21 сентября.