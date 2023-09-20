В Бутырском районе Москвы построили еще один корпус «Останкино Business Park»

Пять из шести корпусов офисного комплекса «Останкино Business Park» в Бутырском районе столицы закончили строить по программе создания мест приложения труда. Здание высотой 12 этажей занимает площадь более 22 тыс. кв. метров, из них свыше 16 тыс. кв. метров выделили под офисные помещения. Проект реализует компания «Пионер». Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Соглашение о строительстве подписали в 2020 году. В новом корпусе расположится IT-компания, где будут работать около 2 тысяч человек. Весь комплекс будет состоять из шести 12-этажных корпусов, пять из них входят в программу создания мест приложения труда. Всего в бизнес-центре будет создано около 10 тысяч рабочих мест, добавил Овчинский.

Архитектурные и планировочные решения бизнес-центра разработала команда UNK Project. На территории проекта благоустроят 3,6 гектара территории. Будет создана инфраструктура для отдыха и жизни: фитнес-центр с бассейном и SPA-зоной, супермаркеты, кафе и рестораны, а также точки услуг.

Городская программа создания мест приложения труда помогает обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопер получает налоговые льготы, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места. Изначально программа была направлена на строительство только промышленных объектов и офисов, но затем перечень существенно расширили. Теперь под действие программы попадают объекты науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров, гостиниц.