В МЧС сообщили о трех погибших при взрыве газа в Подмосковье

Число жертв взрыва газа в многоквартирном девятиэтажном доме в подмосковной Балашихе в настоящий момент составляет три.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. На данный момент известно, что еще четверо пострадали.

«Число пострадавших составляет семь человек, из которых трое погибли, один передан медикам, трем оказана помощь на месте. По предварительной информации, два человека остаются под завалами», — говорится в сообщении.

В экстренном ведомстве добавили, что еще два человека остаются под завалами.

Утром 20 сентября в жилом доме на улице Октябрьская в Балашихе взорвалась газовоздушная смесь. Уточняется, что произошло обрушение третьего, четвертого, пятого этажей, повреждены как минимум 10 квартир.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает «РИА Новости».