В многоэтажном жилом доме в Балашихе произошел взрыв газа

В девятиэтажном доме в подмосковной Балашихе прогремел взрыв; по предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС. Уточняется, что зафиксированы обрушения на двух этажах.

«В 08:30 поступил сигнал о хлопке газовоздушной смеси в многоквартирном доме на четвертом этаже в квартире по адресу: г. о. Балашиха, ул. Октябрьская, д. 10. Произошло обрушение третьего и четвертого этажей в девятиэтажном газифицированном доме», — рассказали в ведомстве.

В результате ЧП погибли люди, передает «Интерфакс». «По предварительным данным, два человека под завалами без признаков жизни. Еще двоих извлекли живыми», — сообщили агентству в экстренных службах.

По сведениям губернатора региона Андрея Воробьева, повреждены как минимум 10 квартир. «Есть задымление. Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Прокуратура Московской области начала проверку.