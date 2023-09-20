В ВТБ спрогнозировали уровень доходности вкладов в ближайшее время

Средний рост ставок по вкладам может составить до половины от размера повышения ключевой ставки ЦБ, то есть примерно 0,5%, считает начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. По прогнозам банка, максимальная доходность по вкладам на рынке по-прежнему будет доступна клиентам при размещении на три года, и может превысить текущий уровень в 12%.

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«Высокие ставки останутся и в сегменте краткосрочных вкладов, где среднерыночная ставка, по нашей оценке, зафиксируется на уровне 11% годовых. Повышенную доходность вкладчики смогут получить и по накопительным счетам: так называемые "приветственные" ставки для новых клиентов будут находиться на уровне 12% годовых», — сообщили в пресс-службе ВТБ.

В банке рассчитывают, что на фоне роста процентных ставок по итогам года объем средств на счетах и депозитах физлиц вырастет в среднем на 19%, что станет для России рекордом за последние восемь лет. При этом в ВТБ этот рост прогнозируют на 24%.

«В текущих экономических условиях основной спрос вкладчики будут предъявлять на краткосрочные инструменты. Сегодня в ВТБ на долю трехмесячных депозитов приходится более половины от всех открываемых инструментов, в то время как на сроки от полугода до года привлекается порядка 45% депозитов, а продукты сроком от года занимают всего 5% от общего объема рублевого привлечения. До конца года можно ожидать сохранения сложившейся структуры привлечения», — добавили в пресс-службе банка.