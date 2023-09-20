Юань придавило на фоне крупнейшего за 10 лет оттока капитала из Китая

Последний раз приблизительно столько же, как в августе – 49 млрд долларов, из Поднебесной было выведено капиталов в декабре 2015 года. Отток капитала спровоцировали замедление развития второй экономики планеты и расширяющийся разрыв в учетных ставках между США и КНР.

Отток капитала – одно из многих средств давления на китайскую валюту, которой сейчас приходится нелегко. Достаточно сказать, что юань опустился по отношению к доллару до 16-летнего минимума. Слабеющая валюта подрывает доверие к китайским рынкам и заставляет инвесторов выводить капиталы из Поднебесной, создавая порочный круг и угрожая дестабилизацией финансовым рынкам.

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Таким же был сценарий и в 2015 году, и во время торговой войны с США, когда Америку возглавлял Дональд Трамп. И тогда, и сейчас, конечно, власти предпринимали и предпринимают меры по предотвращению вывода капиталов, но пока они особых результатов не дают.

«Из-за расхождения монетарной политики (в США и КНР) и текущей макроэкономической обстановки маловероятно, что Китай уже достиг поворотной точки и что он предложил достаточно стимулов для того, чтобы вновь сделать его привлекательным для инвесторов»,- цитирует Bloomberg старшего экономиста из Natixis SA Гари Нг.

Из 49 выведенных миллиардов более половины – 29 пришлись, по данным Государственного управления валютного контроля КНР, на инвестиции в ценные бумаги. Инвестиции в КНР в августе тоже выросли, но отток оказался значительно больше.

То обстоятельство, что вывод капитала проходит сейчас на фоне растущей опасности невыполнения поставленной Пекином задачи по росту экономики в 2023 году на 5%, длительного кризиса в строительном секторе и снижения экспорта, только ухудшает ситуацию. Иностранцы все меньше доверяют Китаю. Так, объем китайского долга на руках иностранных инвесторов в августе снизился до 4-летнего минимума. За последний летний месяц иностранцы продали акций континентальных китайских компаний на рекордные 12 млрд долларов.

Прямые иностранные инвестиции в августе показали худший с начала 2016-го года результат -16,8 млрд долларов. Баланс отрицательный с лета прошлого года. Именно тогда инвесторы из-за границы начали опасаться идти в страну, где все еще свирепствовали локдауны и где власти регулярно «наезжают» на частный сектор. Неубедительное и слабое (для Китая) восстановление китайской экономики после отмены коронавирусных ограничений не позволяют иностранным инвестициям вернуться в страну.

После того, как количество китайских туристов впервые превысило количество иностранцев, приехавших в Поднебесную, в стране возник дефицит баланса торговли услугами. Численность интуристов, судя по всему, еще нескоро достигнет допандемического уровня, что еще больше ухудшает ситуацию с оттоком капиталов из страны. Дефицит резко вырос в августе, когда миллионы китайских туристов дружно рванули за границу, а численность интуристов почти не изменилась.

Юань как внутренний, так и внешний в этом году ослаб более чем на 5%. Китайская валюта стала худшей в рейтинге валют развивающихся стран Азии после малайского ринггита.

Специалисты считают, что отток капитала может немного замедлиться, если в китайской экономике появятся признаки стабилизации. Впрочем, многое будет зависеть от того, какими курсами будут двигаться ставки в США и КНР, уверен директор по инвестициям в Азии в британской инвестицонно-страховой компании abrdn Plc Эдмунд Гох.