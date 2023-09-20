Заболеваемость коронавирусом в Москве снизилась в восемь раз год к году

В столице в структуре заболеваемости преобладает риновирус, COVID-19 выпадает примерно на 20% случаев инфекций.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 1» и.о. заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«На сегодняшний день в Москве доминирует риновирус, он составляет 74%. 20% составляет ковид и менее 1% грипп. Он только приходит в наш город. На сегодняшний день у нас циркулирует и к нам пришел грипп Н1N1», — заявила Ракова, отметив, что вирус Н1N1 отличается от волны этого гриппа 2009 года. «Он очень серьезно отмутировал и стал в 20% слабее своего предшественника», — пояснила и.о. заммэра.

По коронавирусу ситуация «более благоприятная», уточнила чиновница. По ее словам, в настоящий момент заболеваемость COVID-19 в восемь раз меньше, чем в 2022 году. «В среднем в день заболевает где-то около 700 человек», — сказала Ракова.

Она добавила, что ОРВИ, как и коронавирус, протекают преимущественно в форме обычной простуды; тяжелое течение наблюдается редко и чаще всего бывает у пожилых, а также у людей с ослабленным здоровьем и страдающих хроническими заболеваниями.

Ракова также обратила внимание на низкий показатель по госпитализациям — сейчас он не превышает 1%.