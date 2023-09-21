Nasdaq: высокие ставки против высоких технологий

Ставка ФРС вчера была сохранена на прежнем уровне. Абсолютное большинство – от аналитиков до участников срочного рынка – ждало именно такого шага. И весь день вплоть до обнародования этого решения индекс S&P 500 находился в «зеленой зоне». Могло показаться, что все давно уже в цене. Но нет.

Еще за два часа до окончания торгов (перед публикацией заявления ФРС) индекс широкого рынка мирно прибавлял 0,2%. Но уже через минуту начались резкие скачки, итогом которых стало закрытие S&P 500 в минусе на 0,94%.

Nasdaq Composite потерял к концу дня 1,53%, а NYSE FANG+, включающий самые крупные технологические компании, и вовсе рухнул на 2,08%. Все три индекса вышли на минимумы сентября.

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В то же время Dow Jones Industrial Average упал лишь на 0,22%. Такая разница, естественно, была связана со структурой индексов – вчера в первую очередь распродавали чувствительные к ставкам технологические акции.

И не случайно лидерами падения среди 11 секторов S&P 500 стали «коммуникационные услуги» (-1,9%), «информационные технологии» (-1,77%) и «потребительские дискреционные товары» (-1,09%). Именно в их состав входят все главные «звезды» недавнего ралли на хайпе вокруг искусственного интеллекта. Вчера они вновь вели рынок за собой – но вниз.

Акции всей «великолепной семерки» технологических компаний США завершили день в минусе. Самая дорогая из них – Apple – подешевела на 2%, что при ее капитализации соответствует растворению в воздухе $55 млрд. Акции Microsoft упали на 2,4%, Alphabet – на 3,05%, Amazon.com – на 1,7%, а NVIDIA – на 2,94%.

Это неудивительно, ведь главный вывод, который сделали рынки из действий и заявлений ФРС состоял в том, что подъем ставки не окончен, а в целом высокий уровень доходностей – это очень надолго. Во всяком случае, на куда более продолжительный срок, чем еще недавно могли себе представить многие.

Это предполагает не только другие оценки технологических акций, но и непосредственно влияет на котировки облигаций, доходности которых начали подтягиваться к новым представлениям участников рынка. И последнее оказывало на фондовые индексы дополнительное давление.

Исходя из точечного графика прогнозов участников заседания ФРС, можно сделать вывод, что в этом году ставка достигнет 5,6%, то есть будет принято решение о подъеме в диапазон 5,5-5,75%. Двенадцать представителей ФРС, присутствовавших на заседании, высказались за ее дополнительное повышение, а семеро выступили против.

К концу следующего года ставка должны опуститься всего лишь до 5,1%, то есть вернуться в диапазон, в котором находилась еще пару месяцев назад (5-5,25%). Но даже и с этим есть сложности – один участник заседания был уверен, что ставка так и останется на 5,5-5,75%, а другой вовсе ждал ее в диапазоне 6-6,25%.

Есть и «голуби», ожидающие ставку через год на 4,25-4,5%. Но рынок пока больше прислушивается к «ястребам», держа при этом в уме и то, что в ФРС явно слишком уж разнятся взгляды, с одной стороны, на устойчивость инфляции, а с другой – на вероятность рецессии.

Конечно, председатель ФРС говорил вчера на пресс-конференции, что надеется на «мягкую посадку», а более высокий прогноз ставки, чем прежде, связан лишь с верой в крепость экономики США. И экономический прогноз регулятором, действительно, был повышен. Но при этом сам же Джером Пауэлл заметил, что «мягкая посадка» не является базовым прогнозом ФРС. Рынок это ясно услышал.

Доходность 2-летних казначейских облигаций вчера после заседания ФРС превысила 5,2% - это максимум с 2006 года. У эталонных 10-летних она выходила на 4,45%, что стало самым высоким значением с 2007 года.

Невооруженным глазом видно, что кривая доходности между этими двумя сроками до погашения остается сильно инвертированной, что до сих пор было надежным предвестником рецессий. Этой инверсии – вообще-то исторически очень редкому явлению, когда короткие облигации приносят больше, чем длинные, – уже больше года. И многие к ней так привыкли, что готовы считать ее первым исключением из правила за многие десятилетия.

Но статистика говорит, что инверсия 2-х и 10-летних US Treasuries предшествовала каждой из восьми последних рецессий в США (с 1969 года), включая (как бы странно это ни звучало) и спад в пандемию. Был, правда, один ложный сигнал. Возможно, это второй. Но говорить об этом всерьез слишком рано – от начала инверсии до рецессии может проходить до 2 лет. Так что часы под бомбой пока еще тикают.

