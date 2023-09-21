Число погибших при взрыве газа в Балашихе составило семь человек

В общей сложности семь человек погибли и 20 пострадали при взрыве бытового газа в девятиэтажном доме в подмосковной Балашихе.

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Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

«Поисковые работы и разбор завалов завершены. Всего пострадали 27 человек, из них семь человек погибли, восемь человек госпитализированы, 12 человек от госпитализации отказались», — говорится в сообщении экстренного ведомства.

Уточняется, что с места аварии вывезено 226 куб. м мусора.

Утром 20 сентября в газифицированном доме на улице Октябрьская в Балашихе взорвалась газовоздушная смесь. Произошло обрушение трех этажей, повреждены не менее 10 квартир. При повторном обрушении перекрытий дома под завалами оказались несколько спасателей, двое из них погибли.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).