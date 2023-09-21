К дедолларизации подключилась одна из крупнейших экономик планеты

В стане борцов с засильем доллара в мировой финансовой системе и торговле пополнение. Причем, очень существенное и заметное. К процессу дедолларизации подключилась Индонезия. Это, между прочим, седьмая экономика планеты, которая, вне всяких сомнений, через одно-два десятилетия поднимется еще на пару-тройку позиций в рейтинге. Кроме этого, Индонезия занимает четвертое в мире место по численности населения – ок. 280 млн человек.

Джакарта создала Национальную целевую группу, которая будет поддерживать финансовые транзакции в национальных валютах (LCT). В Индонезии, напомним, это индонезийская рупия. В заявлении главы индонезийского центробанка - Bank Indonesia Перри Варджийо говорится, что переход в расчетах и торговле с дружественными странами на национальные валюты поможет не только укрепить индонезийский финансовый рынок, но и стабилизирует местную рупию.