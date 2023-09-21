К дедолларизации подключилась одна из крупнейших экономик планеты

В стане борцов с засильем доллара в мировой финансовой системе и торговле пополнение. Причем, очень существенное и заметное. К процессу дедолларизации подключилась Индонезия. Это, между прочим, седьмая экономика планеты, которая, вне всяких сомнений, через одно-два десятилетия поднимется еще на пару-тройку позиций в рейтинге. Кроме этого, Индонезия занимает четвертое в мире место по численности населения – ок. 280 млн человек.
Джакарта создала Национальную целевую группу, которая будет поддерживать финансовые транзакции в национальных валютах (LCT). В Индонезии, напомним, это индонезийская рупия. В заявлении главы индонезийского центробанка - Bank Indonesia Перри Варджийо говорится, что переход в расчетах и торговле с дружественными странами на национальные валюты поможет не только укрепить индонезийский финансовый рынок, но и стабилизирует местную рупию.
«Активизация транзакций в местной валюте должна помочь экспортно-импортной деятельности, инвестициям и трансграничным платежным операциям, включая QRIS (национальный стандарт для внутренних взаиморасчетов в Индонезии)»,- объясняет главный индонезийский банкир.
Индонезия стала очередным «тяжеловесом» в компании борцов с доминированием американского доллара в глобальной финансовой системе, состоящей из Китая, Индии и России. Пекин, Нью-Дели и Москва договорились перейти во взаимных расчетах на национальные валюты. Кроме этого, БРИКС не отказался от планов ввести если не единую валюту организации, то хотя бы единый механизм расчетов. Индонезия пока не вступила в БРИКС, но ее президент Джоко Видодо присутствовал в качестве гостя на недавнем саммите организации в Южной Африке. Выступая на саммите по видеосвязи, президент России Владимир Путин подчеркнул, что дедолларизация является необратимым процессом, который набирает инерцию.
Джоко Видодо, кстати, не так давно призвал власти на местах отказаться от иностранных платежных систем и перейти на кредитные карты местных банков. Правда, он говорил не столько о дедолларизации, сколько о возможности запрета на такие популярные карты, как Visa и Mastercard, по примеру того, как поступили с Россией.
В США к планам Китая, России, Индии и других развивающихся стран по лишению доллара неофициального титула мировой валюты относятся, по крайней мере, внешне спокойно и утверждают, что «зеленому» ничто не сможет угрожать в обозримом будущем, как минимум несколько десятилетий.
Недавно, кстати, о желании присоединиться к банку, созданному странами БРИКС, заявило Зимбабве. В результате поползли слухи, что и эта южноафриканская страна хочет присоединиться к дедолларизации. Однако, по мнению бывшего министра финансов Зимбабве, отказ от доллара легко может привести к экономической катастрофе.