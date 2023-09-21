Дирхам – «жесткая» альтернатива юаню

Стоимость одного дирхама Объединенных Арабских Эмиратов сегодня составляет 3,6 доллара США – и таково практически неизменное состояние этой валюты на Forex, так как она жестко привязана к динамике валюты американской. Согласно торговым данным, доллар снизился к дирхаму на 0,01%, до 3,6724 в четверг, 21 сентября, по сравнению с 3,6726 во время предыдущей торговой сессии.

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Стоит отметить, что подавляющее большинство стран Совета сотрудничества Арабских эмиратов (ССАГПЗ): Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ – привязали свои валюты к доллару. Эти страны являются основными экспортерами сырья, и им выгодно получать доходы от продажи, к примеру, нефти, именно в долларах – так они могут избежать колебания валютных курсов и волатильности финансовых рынков, обеспечить стабильность и предсказуемость цен. Но и тут есть обратная сторона: негатив в отношении доллара сразу же становится негативом и для этих валют.

Сейчас все чаще звучат голоса в пользу того, что ОАЭ должна отказаться от жесткой привязки дирхама к доллару. Но это невыгодно стране: относительно слабый дирхам увеличивает иностранный спрос как на туризм, так и на недвижимость – два важных столпа экономики ОАЭ.

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Кроме того, одна из предлагаемых альтернатив, а это привязка к корзине валют, внесет неопределенность в бюджетирование, поскольку нефть, которая торгуется в долларах, остается важной частью доходов центрального и субцентральных правительств федерации эмиратов.

Так, пишет портал The National, включение того же фунта стерлингов в валютную корзину, вероятно, приведет к росту курса дирхама, но евро, как впрочем и доллар, в настоящее время подвержен неопределенности – с дополнительным риском распада еврозоны.

Большинство жителей 10-ти миллионного ОАЭ – иностранцы, и их основное желание – делать сбережения в своих валютах. Привязка дирхама к доллару гарантирует им, что их сбережения, по сути, находятся в мировой резервной валюте. А плавающий обменный курс побудил бы иностранных резидентов вкладывать сбережения в соответствующие валюты (австралийский доллар, фунт стерлингов и т. д.). Это привело бы к падению стоимости дирхама в перспективе.

В этой ситуации Центральному банку ОАЭ приходится идти на различные меры поддержки валюты, чтобы она сохраняла свою стоимость. Так, он постепенно сокращает денежную массу. Но это, в свою очередь, приведет к повышению процентных ставок и снижению уровня внутренних инвестиций. Результатом будут негативные последствия для экономического роста.

Сейчас в центре внимания ЦБ страны – ситуация в американской экономике, которая непосредственно отражается на долларе и, как результат, на дирхаме. Понижение рейтинга США вполне может подтолкнуть американских политиков к соблюдению бюджетной дисциплины, но в условиях нестабильности на финансовых рынках и вялых настроений инвесторов фискальные меры могут привести к очередному периоду рецессии. Все эти «американские неприятности» крайне негативно отразятся на дирхаме. Но, тем не менее, его отвязка от доллара, если и будет возможна, то явно не в ближайшее время.

Тем временем в России ситуация с дирхамом стабильная, инвесторы наращивают его покупки, так как, по сути, он является тем же долларом. Отдельные аналитики из-за высоких оборотов торгов по этой валюте называют ее альтернативой юаню. Минфин России даже назвал «интересной» идею размещения госбумаг, номинированных в дирхамах ОАЭ, хотя всерьез об этом не думал. Об этом заявил журналистам директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов.

Основной спрос на дирхамы формируют экспортеры и импортеры в попытке замещения евро и долларов в расчетах с компаниями Ближнего Востока. Для инвесторов эта валюта выгоднее из-за меньших в сравнении с юанем рисков.

Популярность дирхама 21 сентября подтвердила Московская биржа. «С 25 сентября в линейку инструментов валютного рынка с расчетами в рублях будет добавлена пара "дирхам ОАЭ – российский рубль"», — сказано в выпущенном сегодня ее пресс-релизе.

Поясняется, что «инструмент позволяет открыть позицию без физических расчетов в данной валюте и ориентирован на широкий круг клиентов, у которых есть необходимость хеджировать спот-операции. Расчеты по заключенным сделкам проводятся в рублях по курсу Банка России».

В пресс-релизе напомнили, что с июня 2023 года в таком же режиме торгуется валютная пара «швейцарский франк – российский рубль».

Караван идет к дирхаму

Нацвалюта ОАЭ имеет жесткую связь с долларом США, и фиксированный курс предполагает почти нулевую волатильность, подтверждает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его словам, санкционные риски привели к смещению интереса российских участников торгов с токсичных западных на валюты дружественных стран, и дирхам ОАЭ также набирает популярность.

Тем не менее, отмечает эксперт, спот-рынок пока неактивен: есть регуляторные ограничения к профучастникам со стороны ОАЭ. Мосбиржа сообщит о старте торгов отдельно, а валютные игроки могут пока использовать фьючерсы. Актуальный контракт на Мосбирже — AED 12,23 (тикер AEZ3) с исполнением в декабре 2023 года котируется по 26,3 руб. за дирхам.

Если ориентироваться по индикативным котировкам на Forex, то дирхам с начала года прибавил 30%, а рубль лишился трети стоимости относительно нацвалюты ОАЭ, подсчитал Михаил Зельцер. Тенденция понятная — рубль девальвировался ко всем валютам, и жесткая сцепка AED с USD обеспечила и рост дирхама против рубля.

«!Наряду с гонконгским долларом, что также имеет фиксированный курс с USD, дирхам можно использовать как аналог доллара, и со временем спрос на валюту может расти (пока же обороты торгов дирхамом на срочном рынке в 100 раз уступают по ликвидности классическим валютам – доллару, евро, юаню). А биржевая инфраструктура подстроится, и еще в этом году все-таки может появиться и спот-рынок», – полагает аналитик.

Отсутствие контрагента со стороны ОАЭ — главная проблема, для запуска торговли валютной пары AED/RUB, уверен Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute. В конце марта Центральный банк отозвал лицензию у филиала МТС-банка в Абу-Даби, через который должны были проводиться расчеты, после попадания его под санкции.

«Справедливости ради надо отметить, что инвесторам уже был доступен инструмент с дирхамом на срочном рынке Мосбиржи. Это фьючерс, который торгуется с апреля текущего года. Хочу отметить, что инвесторы, купившие фьючерс в апреле на сегодняшний день, имеют прибыль более 20%. В то же время, обращаю внимание, что среднедневной оборот относительно невелик», – говорит аналитик.

Как полагает Николай Переславский, дирхам пока остается экзотической валютой для инвесторов, но в случае урегулирования вопросов с регулятором спрос на нее может вырасти значительно: перспективы фьючерса в среднем диапазоне 30 рублей за 1 дирхам.