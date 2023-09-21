До строительной отрасли добрался огромный дефицит

Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, дефицит рабочих в строительной отрасли к 2030 году может достигнуть 400 тысяч человек. Это обусловлено высокими темпами роста отечественной экономики. "Если будет развиваться экономика теми темпами, в том числе и по строительству, то дефицит до 2030 года может быть до 400 тысяч", — передает Finmarket слова чиновника.

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В августе руководитель кадрового центра Минстроя Елена Сенкевич заявляла, что дефицит кадров в отрасли строительства в России достигает 200 тысяч человек.

По ее словам, сейчас дефицит составляет 50 тысяч человек. "На фоне 11 млн работающих в отрасли это не так много", — уточнил Марат Хуснуллин.

Решить проблему можно повышением производительности труда, уверен вице-премьер. Но для этого надо пересмотреть подготовку специалистов, сократить сроки их обучения без потери качества, внедрять новые технологии, в том числе цифровые. Поднимать производительность труда, по его мнению, надо быстрыми темпами: не на 10% за десять лет, а на десятки процентов.

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Сейчас производительность труда в строительстве достаточно низкая, отметил он, используется много неквалифицированного дешевого труда, в том числе мигрантов. Но чтобы справиться с планами по строительству к 2030 году, трудовых ресурсов не хватит. Кроме того, нужно внедрять новые технологии. В России это занимает достаточно долгий срок — от 2 до 10 лет. Поэтому, считают в отрасли, нужно активно сотрудничать в этой области с Китаем, Турцией и Ираном,

Низкий уровень безработицы в нашей стране (около 3%) в целом и нехватка рабочих и младшего технического персонала в большинстве отраслей, в том числе в строительстве, обусловлены очень низкой производительностью труда, подтвердил “Эксперту” председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Она, по данным эксперта, у нас в 2-3 раза ниже развитых стран.

Так же эта ситуация, по словам Владимира Гамзы, связана с широким использованием неквалифицированного труда, прежде всего мигрантов, большим отвлечением молодых людей на непроизводительную деятельность (например охрану), оттоком населения за рубеж. «Чтобы стимулировать предприятия к автоматизации, повышению производительности труда и высвобождению трудовых ресурсов, необходимо установить высокий уровень минимальной заработной платы и жёстко контролировать его соблюдение», – уверен эксперт.

На текущий момент самые востребованные специалисты в строительстве: монтажник технологических трубопроводов, электрогазосварщик, арматурщик, бетонщик, каменщик, плотник, указывает основатель компании «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая. И, по ее словам, главный вопрос в связи с катастрофой на рынке труда – где их взять? Ответа на этот вопрос нет ни у кого – ни у Минстроя, ни у Минтруда, ни у владельцев строительных компаний.

Потребности в рабочих и инженерах большие, и это связано, уверена эксперт, в том числе, с масштабным строительством в четырех новых регионах, заменой ветхого жилья в других регионах страны. Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше. При этом «лучше» — не всегда про бо́льшую зарплату. Иногда человек выбирает меньше зарабатывать, но при и этом меньше делать. Поэтому при зарплате в 70 тысяч рублей молодой человек или мужчина средних лет скорее пойдет развозчиком пиццы, чем в жару, дождь, холод и снег укладывать плитку.

И «порой даже более высокая зарплата не является стимулом для того, чтобы сменить костюм курьера на робу арматурщика. Чтобы делать выбор в пользу строительной специальности, молодой человек, сидя на школьной скамье, должен увидеть ценность в том выборе, который он делает», – говорит Наталья Горячая.

Пока ценности в том, чтобы быть каменщиком, в сравнении с работой чиновником или программистом, не видно, добавляет она. Возможно, в этом и “заслуга” самих работодателей, которые не создают внутри компаний желание погрузиться в атмосферу их бизнеса.

Дефицит рабочей сила на стройках действительно есть, и наблюдая текущие тенденции, можно утверждать, что он только усиливается, указывает, в свою очередь, Олег Малахов, член генсовета «Деловой России», председатель совета директоров ГК «Праймкей». Однако, по его мнению, попытки снизить его путем привлечения большего количества мигрантов, не обладающих ни профессиональными компетенциями, ни большим желанием усиленно работать, не дадут требуемого результата.

Необходимо, уверен Олег Малахов, повышать эффективность строительства, усиливать подготовку квалифицированных кадров ещё со школьной скамьи, использовать современные материалы и технологии, внедрять программные продукты, которые обеспечивают более качественное проектирование и ведение процессов строительных работ.

К тому же та работа, которая уже ведется сейчас, по повышению престижа строительных профессий должна быть усилена. Достойная заработная плата для компетентного специалиста, уверен эксперт, станет главным стимулом для перехода граждан в строительную отрасль из других отраслей.