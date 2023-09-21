Дорожные камеры в Москве начали выявлять непристегнутых пассажиров

В Москве камеры на дорогах начали фиксировать непристегнутых пассажиров, за такое нарушение владельцев машин будут штрафовать на 1000 руб.

Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

«Ездить на пассажирском сиденье непристегнутым ремнем безопасности нельзя. Теперь это нарушение будут фиксировать камеры», — говорится в сообщении.

По словам врио заммэра столицы Максима Ликсутова, выявлять непристегнутых водителей в общей сложности будут около 500 камер с искусственным интеллектом. «Теперь еще около 206 комплексов будут определять таких же пассажиров. Сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения», — пояснил Ликсутов.

Он уточнил, что «любые сомнения» будут трактоваться в пользу собственника машины.