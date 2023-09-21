ФосАгро: свои кадры растим сами

Дефицит квалифицированных рабочих и специалистов серьезно осложняет развитие отечественной экономики. На производстве остро не хватает специалистов с хорошей базовой подготовкой. Чтобы преодолеть этот «кризис рабочих рук» по поручению Президента РФ началась трансформация системы среднего профессионального образования. В октябре минувшего года Председатель Правительства России Михаил Мишустин на встрече с директорами и преподавателями колледжей обозначил, что государство ожидает от них качественного перелома в системе подготовки современных высококвалифицированных кадров.

По «ступенькам» вверх

В лучших условиях сегодня оказываются те предприятия, кто кадровую проблему начал решать заранее. Спрогнозировав еще 10 лет назад обострение дефицита высококвалифицированных специалистов на своих предприятиях, компания ФосАгро сработала на опережение. Здесь выстроили эффективную образовательная систему, которая охватывает обучение и профориентацию, начиная со школьной скамьи. Особенное внимание в ней уделяется развитию среднего специального образования.

Модель беспрерывной подготовки кадров «Школа — колледж/вуз — предприятие» успешно реализуется во всех регионах присутствия компании и получила высокую оценку профильного комитета Совета Федерации, который в феврале 2022 года рекомендовал учесть опыт образовательной модели ФосАгро при формировании образовательно-производственных кластеров в ключевых отраслях.

Самым первым, своего рода подготовительным, элементом образовательной программы ФосАгро является социальный проект «ДРОЗД» («Детям России – образование, здоровье, духовность»), созданный для поддержки детского спорта, творчества, дополнительного образования. Фактически это «нулевая», дошкольная, ступень бесшовной системы образования «Школа-колледж/вуз-предприятие», в рамках которой в детских садах и младшей школе, параллельно с укреплением здоровья, духовного и физического, с детьми проводят занятия по профориентации, прививают любовь к труду и родному краю.

И вот эти уже подготовленные «дроздята» с воодушевлением встают на первую «ступеньку» программы – поступают в подшефные «ФосАгро-школы». Сегодня 6 тысяч учеников шести таких школ, расположенных в городах присутствия компании, по углублённой программе изучают математику, информатику, физику и химию. Высокий уровень подготовки позволяет ребятам шагать дальше – поступать в ведущие технические университеты и подшефные «ФосАгро» колледжи. Процент поступления – более 90%, из них более 70% - на технические специальности. В ТОП университетов, куда успешно поступают выпускники «ФосАгро-школ», входят Санкт-Петербургский горный, Санкт- Петербургский политехнический, Мурманский Арктический, Саратовский технологический, Петербургский государственный университет путей сообщения. И большинство из них прочно связывают свое будущее с компанией, заключают целевые договора и приходят на производство.

Профессии научат

Технические колледжи в регионах – важное звено образовательной системы ФосАгро. Все большее число ребят стремятся быстрее получить востребованную специальность, начинают трудиться, строить карьеру и уже затем получать высшее образование. Надежными партнерами компании стали филиал Мурманского арктического университета (МАУ) в Кировске, Череповецкий химико-технологический колледж, Волховский многопрофильный техникум и Поволжский колледж технологий и менеджмента в Балаково. Благодаря их дуальному подходу к образованию 70% учебного времени учащиеся проводят за практическими занятиями, в том числе на производствах ФосАгро. В результате – на предприятия приходят готовые специалисты со средне-специальной подготовкой, которым не нужен длительный период адаптации.

Один из первых подшефных для компании «ФосАгро» колледжей – филиал Мурманского арктического университета (МАУ) в городе Кировске - на сегодня является лучшим не только в Мурманской области, но и на Северо-Западе страны в целом. Об этом говорят и высокий конкурс, и качество образования, и выполнение главной цели, которую совместно поставили себе компания и учебное заведение – трудоустройство выпускников на крупнейшее горно-добывающее предприятие страны легендарный комбинат Апатит компании ФосАгро.

Ежегодно растет не только число ребят, выбирающих обучение в филиале МАУ в Кировске, но и средний балл аттестата абитуриентов. В наступившем учебном году здесь получают образование около 812 студентов, из них 206 первокурсников. Значительная часть выпускников 2023 года трудоустроилась в ФосАгро. Среди них - Иван Михрин: «Уровень образования оценил бы, как максимальный. Очень полезным оказалось то, что часть преподавателей - как минимум шесть - были сотрудниками Группы «ФосАгро», они знают, как работает оборудование на предприятии и их опыт помог лучше понимать производственные процессы. Производственную практику я проходил на Восточном руднике, с третьего курса я перешел на индивидуальный план и приступил к работе на руднике. После окончания обучения продолжаю здесь работать и в ближайшее время готовлюсь приступить к новой должности - с недели на неделю я буду машинистом отвалообразователя».

… и в Череповце

В Череповецком химико-технологическом колледже (ЧХТК) в этом учебном году сели за парты 250 первокурсников, из которых 75 начали учебу в рамках национального проекта «Профессионалитет». ЧХТК стал одним из первых стал участников этого федерального проекта. Популярность базового для «ФосАгро» учебного заведения растет: по словам директора ЧХТК Елены Быковой, в этом году конкурс на одно место в среднем составил 7,6 человека.

В рамках реализации федерального проекта колледж обновил девять рабочих зон, в том числе семь новых мастерских и лабораторий. Помещения укомплектованы высокотехнологичным оборудованием, аналогичным тому, что используется на предприятиях ФосАгро. То есть, уже в учебных условиях студенты получают реальные производственные навыки. Также ребята будут проходить обязательную практику на предприятии с последующим гарантированным трудоустройством в компании. Опыт реализации программы в подшефном ФосАгро колледже оказался успешным: по итогам 2022 года ЧХТК как представитель кластера химической отрасли вошёл в топ-10 эффективных кластеров «Профессионалитета».

Проект «Профессионалитет» призван перезапустить среднее профессиональное образование под конкретные требования реальной экономики. И базовый колледж ФосАгро – один из лучших учреждений для решения этой задачи. Как отмечает начальник управления реализации государственной политики в сфере профессионального образования Департамента образования Вологодской области Лариса Святышева, ЧХТК - лидер среднего профессионального образования в регионе, обладает самой современной теоретической и практической базой. «Он предоставляет возможность учиться по новым, интересным программам «Профессионалитета», разработанным не только преподавателями, но и представителями базового предприятия. И компания «ФосАгро» в рамках проекта сделала все, чтобы студенты колледжа могли получить современные знания и востребованные навыки», - подчеркнула Лариса Валерьевна.

По примеру Кировска и Череповца, образовательные кластеры по подготовке кадров в настоящее время формируются в Волхове и Балаково.

Инвестиции в кадры – инвестиции в будущее

Начиная с 2013 года на создание бесшовной образовательной парадигмы «Школа – колледж/вуз – предприятие» компанией ФосАгро выделено свыше 6 млрд рублей. На эти средства модернизирована материально-техническая база учебных заведений, созданы полигоны и лаборатории для от работки навыков практической работы на реальном оборудовании, созданы места для прохождения практики с закреплением за студентами специалистов наставников, организованы спортивные, развивающие и научно-исследовательские мероприятия, конкурсы, олимпиады. Компания также финансирует дополнительное обучение выпускников «ФосАгро-школ» по профильным специальностям, предоставляет стипендии наиболее выдающимся студентам, организовывает экскурсии, выделяет средства на ремонт и оснащение химических лабораторий, на обучение и премирование педагогов, обеспечивает учащихся корпоративной школьной формой.

Сегодня, наверное, можно уже говорить, что этот подход целиком и полностью оправдал себя и помогает компании решать кадровые проблемы. С 2019 года в компанию трудоустроено свыше 100 выпускников «ФосАгро-школ» по востребованным в компании специальностям. Что касается высшего и профессионального образования: ежегодно более 800 студентов проходят производственную практику на предприятиях компании, более 300 студентов вузов и ссузов ежегодно трудоустраиваются на промышленные предприятия холдинга. За последние 3 года почти 1 тыс. выпускников университетов и колледжей трудоустроились на предприятия компании. А в 2023 году в ФосАгро станет еще на 450 молодых специалистов больше. Значит станет больше талантливых спецов, умелых, высококвалифицированных работников, чьими руками и создаются производственные успехи.