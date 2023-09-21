Европу предупредили, что цены на газ могут снова взлететь

Даже минимальные сбои на газовом рынке в условиях длительного периода дефицита предложения приведут к резкому росту цен, заявила в среду вице-президент норвежского энергетического гиганта Equinor Ирен Руммельхофф.

"Этот рынок по-прежнему очень напряженный и очень нервный", - отметила топ-менеджер крупнейшего поставщика газа в Европу.

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В качестве примера угрозы для рынка Руммельхофф назвала недавние забастовки на заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии, которыми управляют Woodside Energy и Chevron.

На них приходилось около 10% мирового экспорта СПГ, что является относительно небольшой долей, но все же привело к росту цен на 30% в августе.

"Это показывает, что рынок все еще очень нервничает и небольшие перебои в поставках действительно могут вызвать скачки цен", - сказала вице-президент Equinor на энергетической конференции в Осло.

По её словам, больше не имеет смысла говорить о европейском газовом рынке и нехватка поставок будет продолжаться годами.

"На мой взгляд, европейского газового рынка больше не существует, поскольку Европа полностью зависит от импорта СПГ, и вам действительно нужно смотреть на глобальные энергетические балансы", - добавила она.

Рынок останется напряженным, поскольку спрос в Европе и особенно Азии будет расти в ближайшие два года, в то время как новых поставок не стоит ждать ранее конца 2026 года, прогнозирует Руммельхофф,

В преддверии зимы в северном полушарии, Equinor ожидает, что европейские хранилища газа будут заполнены на 100% по сравнению с 94% в настоящее время, что должно обеспечить защиту от каких-либо потрясений со стороны предложения.

Вместе с тем, по словам Руммельхофф, каждая зима была "перезагрузкой газового рынка". Холодная погода повышает цены и затрудняет пополнение газовых хранилищ, мягкая зима приводит к противоположному эффекту.

