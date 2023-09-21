Кабмин утвердил перечень стран, чьи банки смогут участвовать в валютных торгах

В правительстве РФ определили 32 «дружественные и нейтральные» страны, чьи банки и брокеры будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов. Распоряжение об утверждении этого перечня подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

Статья по теме: ЦБ продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной валюты «В список вошло более 30 стран. Это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР», — уточнили в правительстве. Перечень стран подготовлен в рамках реализации новых норм ФЗ «Об организованных торгах», принятых в июле текущего года. Эти нормы должны сделать более эффективным механизм прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирования прямых котировок к рублю, добавили в пресс-службе кабмина.

