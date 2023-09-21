Компания «Данон Россия» официально переименована в H&N

АО «Данон Россия» после передачи российского бизнеса Danone Росимуществу официально переименовано в АО «Эйч энд Эн».

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На данные в ЕГРЮЛ обратило внимание агентство «Интерфакс».

Уточняется, что документы о переименовании датируются 20 сентября, с 12 сентября в «Эйч энд Эн Трейд» была переименована компания «Данон трейд».

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Согласно данным «СПАРК», 8 сентября компания направило заявку на регистрацию товарного знака H&N HEALTH & NUTRITION; основные цвета бренда — синий, зеленый и белый.

В середине июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление АО «Данон Россия» Росимуществу, гендиректором назначили зампреда правительства Чечни, министра сельского хозяйства региона, племянника Рамзана Кадырова Якуба Закриева.

Выручка «Данон Россия» в 2022 году составила около 93 млрд руб. против 85 млрд годом ранее, чистая прибыль сократилась с 9 до 5,6 млрд руб. Выручка «Данон трейд» в прошлом году составила 112,7 млрд руб. против 109,9 млрд в 2021-м, чистая прибыль — 612,7 млн против 1,4 млрд годом ранее. У компании 13 заводов в 11 регионах, включая Санкт-Петербург, Краснодарский край и Московскую область; она владела брендами «Простоквашино», Danone, «Активиа», «Тёма», «Растишка», Actimel, «Даниссимо» и еще девятью торговыми наименованиями продукции, в том числе детского питания. За три десятилетия своего присутствия, с 1992 года, Danone инвестировала в российские предприятия более 2,5 млрд долларов, число сотрудников достигло в прошлом году 7000 человек

В октябре 2022 компания года сообщила о передаче контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в РФ.