Минобороны РФ рассказало о групповом ударе по украинским военно-промышленным объектам

Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Цели удара достигнуты, все объекты поражены, уточняется в сводке Минобороны.

Также сообщается, что на Запорожском направлении отражены две атаки ВСУ, в том числе в районе Работино. На Донецком направлении отбито пять атак украинских подразделений, потери противника составили свыше 300 военнослужащих убитыми и ранеными. На Краснолиманском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ, на Южно-Донецком — одна.

Кроме того, на острове Переяславский уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа 126-й бригады территориальной обороны, отмечают в оборонном ведомстве.