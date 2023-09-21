Мосбиржа запустит торги валютной парой «дирхам – рубль» в рублях

Московская биржа с 25 сентября добавит в линейку инструментов валютного рынка с расчетами в рублях валютную пару «дирхам ОАЭ — российский рубль». Это позволит участникам торгов, имеющим необходимость хеджировать спот-операции, открывать позиции без физических расчетов в данной валюте, сообщили в пресс-службе Мосбиржи.

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«С 25 сентября в линейку инструментов валютного рынка с расчетами в рублях будет добавлена пара "дирхам ОАЭ – российский рубль". Инструмент позволяет открыть позицию без физических расчетов в данной валюте и ориентирован на широкий круг клиентов, у которых есть необходимость хеджировать спот-операции. Расчеты по заключенным сделкам проводятся в рублях по курсу Банка России. С июня 2023 года в данном режиме торгуется валютная пара "швейцарский франк – российский рубль», — говорится в пресс-релизе торговой площадки.

Там также сообщили, что с 25 сентября участники торгов получат возможность рассчитывать внебиржевые сделки с центральным контрагентом с валютными парами «турецкая лира – российский рубль», «доллар США – турецкая лира», «гонконгский доллар – российский рубль» и «доллар США – гонконгский доллар». На бирже надеются, что это предоставит дополнительную гибкость в обслуживании клиентов, в частности, компаний – участников внешнеэкономической деятельности.

